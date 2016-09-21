Çocuğunuzun çantasına bir diş temizlik seti koyun

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Diş Hekimi Pertev Kökdemir, okul çağı çocuklarının çürükten korunmak için çantalarında mutlaka minik bir diş fırçası ve macunundan oluşan diş temizlik seti taşıması gerektiği konusunda uyardı.

Okulların açılması ile birlikte günün 7-8 saatini dışarıda geçiren, bir veya birden fazla ana-ara öğünü ev dışında tüketen çocukların dişlerinde çürük riski de artıyor. Çocuğunuzun beslenme alışkanlıklarında yapacağınız birkaç küçük değişiklikle ve diş temizlik seti ile, onları diş çürüklerinden koruyabilirsiniz.

ELMA VE PEYNİR ASİDİ AZALTIYOR

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, çocuğunuzun beslenme çantasına sağlıklı atıştırmalıklar koymanız gerektiği konusunda bilgi verdi:

Reklam “Yapılan araştırmalar yemekten hemen sonra yenilen peynir ve elmanın, ağız ortamındaki asit düzeyini azalttığını ve bu sayede çürük oluşumunu engellediğini gösteriyor. Çocuğunuzun beslenme çantasına peynir ve elma koymayı ihmal etmeyin. Çocukları, meyveleri kabuklu şekilde ısırarak tüketmeye alıştırın. Ara öğünlerde tüketilecek olan peynir veya kabuklu meyve çocukların dişlerinin doğal olarak temizlenmesini sağlar”

AĞZINI ÇALKALASIN

Diş Hekimi Pertev Kökdemir;

“Çocuğunuzun çantasına mutlaka diş fırçası ve macunu koyun. Okulda diş fırçalamaya sıcak bakmıyorsa, o zaman yemek sonrasında su içmesini veya ağzını çalkalamasını öğütleyin.”

EVDEN DİŞLERİNİ FIRÇALAYIP ÇIKSIN

Kökdemir;

“Ayrıca çocuk kahvaltısını ister evde, ister okulda yapsın evden çıkmadan önce mutlaka dişlerini fırçalasın. Temiz diş yüzeylerinde bakteri ve plak birikmesi çok daha zor olur”

diyerek anne-babaları evden çıkmadan önce çocuklarının diş kontrollerini yapmaları gerektiği konusunda uyardı.

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