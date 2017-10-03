Yerel yönetim olarak okul öncesi eğitimde Türkiye’nin en kapsamlı kreş hizmeti veren Çankaya Belediyesi 7 Ekim’de en büyük kreşi olacak Masal Kalesi Gündüz Bakımevi’ni hizmete açıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açılacak Masal Kalesi Gündüz Bakımevi, Yıldızevler Mahallesi’nde 200 çocuk kapasitesiyle hizmet verecek.

Çankaya Belediyesi, önceki yıl temelini attığı eserlerin açılışını bir bir gerçekleştiriyor. Yıldızevler Mahallesi’nde geçen yıl Ekim ayında temelini attığı Masal Kalesi Gündüz Bakımevi 7 Ekim’de açılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde açılacak kreş, 1500 çocuğa hizmet veren Çankaya Belediyesinin en büyük kreşi olacak.

KREŞ HİZMETİ YAYGINLAŞIYOR

Çocukların çağdaş bir eğitimle aydınlık yarınlara hazırlanmasında ilk adımın kreşler olduğunu ifade eden Alper Taşdelen, Çankaya, Mustafa Kemal’in, Cumhuriyetin ilçesi. Biz bu ilçeye Atatürk değerleriyle sahip çıkıyor, çocuklarımızı geleceğe bilimsel, çağdaş ve laik eğitimle hazırlıyoruz. Anne-babaların gönül rahatlığıyla gönderebilmeleri için uygun ücret ve kaliteli hizmet veriyoruz. Masal Kalesi ile bu hizmetimizi biraz daha büyütüyoruz. Arkasına Çamlıtepe Atlas ve Ata Gündüz Bakımevlerimizi hizmete açacağız. Çocuklarımız için attığımız her adım gurur verici. En çok çocukların belediyesi olarak çalışmaya devam edeceğimizi halkımızın bilmesini isterim” diye konuştu.

2 BİN 823 METREKARELİK ALAN

Yıldızevler Mahallesi’nde 2 bin 823 m²’lik alanda inşa edilen Masal Kalesi Gündüz Bakımevi, 3 kattan oluşuyor. Bahçesinde kum havuzu, oyun alanı ve servis otoparkı bulunan Gündüz Bakımevi’nde 5 atölye, 7 oyun ve faaliyet odası, 2 seyir salonu, 5 uyku odası ve 1 sergi odası bulunuyor.