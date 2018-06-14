Çankaya Belediyesi, Birlik Mahallesi’nde yapımını sürdürdüğü ve Çankaya’da bir ilk olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzuna Türk siyasetinin en saygın isimlerinden Erdal İnönü’nün adını verecek ve havuz 8 Eylül’de açılacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Erdal İnönü hem devletimizin kurucu önderlerinden, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün oğlu olması, hem örnek bir bilim insanı ve siyasetçi olarak tarihteki saygın yerini almıştır. Erdal İnönü adı asla terör örgütleriyle, demokrasi ve cumhuriyet düşmanlarıyla birlikte anılamaz. Kendisi Atatürkçülüğün ve sosyal demokrasinin yılmaz bir savunucusudur.”

Çankaya Belediyesi, Birlik Mahallesi’nde inşa ettiği yarı olimpik kapalı yüzme havuzuna ülkemiz siyasetinin saygın isimlerinde Erdal İnönü’nün adını verecek. Çankaya’da bir ilk olarak halkın hizmetine sunulacak yüzme havuzunun açılışı 8 Eylül’de gerçekleşecek.

ERDAL İNÖNÜ’YÜ UNUTTURMAYACAĞIZ

Çankaya’da şimdiye kadar hiç yapılmamış bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu ve bu ilke Türkiye tarihinin önemli bir ismini vermenin gururunu yaşadıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen şu açıklamada bulundu: “Erdal İnönü saygın bir bilim insanı ve siyasetçi olarak tarihteki yerini almıştır. Erdal İnönü hem devletimizin kurucu önderlerinden, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün oğlu olması, hem örnek bir bilim insanı ve siyasetçi olarak tarihteki saygın yerini almıştır. Erdal İnönü adı asla terör örgütleriyle, demokrasi ve cumhuriyet düşmanlarıyla birlikte anılamaz. Kendisi Atatürkçülüğün ve sosyal demokrasinin yılmaz bir savunucusudur. Hayatını bilime, ülkenin geleceğine adamış ve bunun için her türlü özveriyi göstermiş, siyasete üslubu ve nezaketiyle kalite getirmiş eski Genel Başkanımız Erdal İnönü’yü unutmayacağız, unutturmayacağız. Erdal İnönü’nün adını yeni açacağımız Birlik Mahallesi’ndeki yarı olimpik kapalı yüzme havuzuna vereceğiz.”

YARI OLİMPİK HAVUZ

2 bin 692 metrekarelik alanda inşa edilen Erdal İnönü yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve su sporları kompleksi 8 Eylül’de hizmete girecek. Olimpik standartlar ve kalitede inşa edilen 25 metre uzunluğunda altı kulvarlı yüzme havuzu ve 25 metrekare rehabilite ve eğlence havuzunun bulunduğu tesislerde Çankayalılar için yoga, pilates, aerobik ve step alanları da bulunacak.