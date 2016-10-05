Çankaya’ya bir kreş daha

11 kreşi ile her yıl 1500 çocuğa hizmet veren Çankaya Belediyesi, yeni bir kreşin inşaatına daha başladı. Öveçlerde yer alacak Ata Kreşi’nin temelini atan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kısa sürede bitireceğimiz 120 çocuk kapasiteli yeni kreşimiz mimari yapısıyla Türkiye’nin en güzel kreşi olacak” dedi.

Törene katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da “Bugün temelini attığımız bu kreş de Çankaya’daki diğer kreşler gibi, kadınların, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşama katılabilmesinin önünü açacak” diye konuştu.

11 kreşi ile her yıl 1500 çocuğa hizmet veren Çankaya Belediyesi, yeni bir kreşin inşaatına daha başladı. Öveçler Ata Mahallesi’nde gerçekleşen Ata Kreşi temel atma töreninde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Tunceli Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gürsel Erol, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları ve belediye meclis üyeleriyle muhtarlar yer aldı.

Temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kısa sürede bitecek 120 çocuk kapasiteli kreşin hem mimari yapısı hem de müfredatıyla Türkiye’nin en güzel kreşi olacağını vurguladı.

2017 yılının ilk çeyreği de dahil olmak üzere, önümüzdeki altı ayın yoğun bir şekilde açılışlarla geçeceğini belirten Taşdelen, yapacakları Çankaya Evleri, parklar, pazaryerleri, açık hava spor alanlarının açılış tarihlerini tek tek verdi.

Seçimlerde Çankayalılara verdikleri sözleri tutmaya devam ettiklerini belirten Başkan Taşdelen, “Biz Mustafa Kemal Atatürk’e ve Çankayalıya layık olabilmek üzere çalışıyoruz. Çankaya’yı kaldırımından okuluna, taksi durağından sokağına kadar yeniliyoruz. Şu ana kadar 28 yeni park yapmanın yanı sıra 52 parkımızı da yeniledik” diye konuştu.

“KADIN ERKEK YAN YANA DURMALI”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da bir devletin hukuk devleti olma özelliğini taşıması için kadınların ve erkeklerin yan yana durabilmesi gerektiğini belirterek, “Bugün temelini attığımız bu kreş de Çankaya’daki diğer kreşler gibi kadınların, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşama katılabilmesinin önünü açacak. Tüm Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma” diye konuştu.

Çankaya’nın Cumhuriyet’in kurulduğu, Atatürk’ün ebedi istirahatgahının bulunduğu çok özel bir ilçe olduğunu vurgulayan Altay, “Başkan Taşdelen’e ve tüm ekip arkadaşlarına Çankaya’nın bu özelliklere layık çalışmalar yürüttüğü için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tören, beton mikserinin butonuna basılmasının ardından temele ilk harcın verilmesiyle sona erdi.

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