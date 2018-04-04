İlçenin dört bir yanında yer alan ve 93 farklı kurs çeşidiyle Çankayalıların ikinci adresi olan Çankaya Evlerinde bin 710 kişi resim sanatıyla iç içe.

Çankaya Belediyesinin ücretsiz olarak kişisel gelişim ve meslek edindirme eğitimleri verdiği Çankaya Evlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde açılan 14 Çankaya Evi ile sayı 26’ya ulaşırken kursiyer sayısı 25 binin üzerinde. 93 farklı kurs çeşidiyle tercih edilen adres olan Çankaya Evlerinde bin 710 kişi resim eğitimi alıyor. Karakalem, yağlıboya, sulu boya gibi farklı farklı kurslara giden kursiyerler, eğitimlerini evlerinin en güzel köşesine asacak bir tabloyla bitiriyor. Çankaya Evlerinin hemen hepsinde verilen resim eğitimlerinde çocuk resim atölyelerine 193, karakaleme 62, yağlıboyaya bin 391, sulu boyaya ise 64 kursiyer devam ediyor. Uzman eğitmenler tarafından portre, natürmort, figür soyut gibi çalışmaları öğrenen kursiyerler diledikleri çalışmayı yapıyor.

Fırçaları, boyaları, tuvalleriyle heyecan içinde kursa geldiğini belirten kursiyerler, “Kimimiz geç kalmış yeteneğini keşfediyor, kimimiz ise yeni şeyler öğrenmenin keyfini yaşıyor” dedi. Bin 710 kişinin resim eğitimi aldığı Çankaya Evlerinde kursiyerler yılsonu sergisine hazırlanıyor.