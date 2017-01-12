Çankaya’nın huzuru için 7/24 denetim

Çankaya Zabıtası, ilçe sakinlerinin huzuru ve sağlığı için gece gündüz görev yapıyor. 2016 yılında 23 bin 613 işlem yapan Çankaya Zabıtası, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren sağlıklı gıda satışından çevre gürültü unsurlarına kadar birçok alanda denetim gerçekleştirdi.

Çankayalılardan gelen 13 bin 131 şikayeti değerlendiren Çankaya Zabıtası, seyyar satıcılara yönelik gece denetimleri ve şehir dışına taşınması söz konusu oto galerileri ile fal kafeler ve masaj salonu adı altında hizmet veren işletmelere yönelik denetim ve yaptırım uygulamasını da gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, kent merkezinde yaya yolu olarak kullanılan Yüksel Caddesi, Karanfil ve Konur Sokaklarında ise işletmelerin yaya yolu işgalinin de önüne geçti.

Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe sakinlerinin huzuru, sağlığı ve refahı için gece gündüz çalışıyor. Çalışmalarını 7/24 hizmet anlayışı ile sürdüren Çankaya Zabıtası işyerlerine, seyyar satıcılara, pazar tezgahlarına, işportacılara ve inşaat alanlarına yönelik denetimlerinde 23 bin 613 işlem gerçekleştirdi. Zabıta, denetimlerinde; 9 bin 267 işyerine uygunluk, 6 bin 609 işyerine ihtar, 5 bin 584 işyerine idari yaptırım, 2 bin 153 işyerine de durum tespiti işlemi yaptı. Çankaya Zabıtası, gece geç saatlere kadar seyyar satıcılık yapılan köfte, kokoreç, midye gibi 1279 tezgahı da satıştan men etti. Seyyara yönelik çalışmalarını Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde geçekleştiren Çankaya Zabıtası, bu konuda vatandaşlardan gelen şikayetleri de anında değerlendirdi.

ÇANKAYALILARIN TALEBİ ÖNCELİKLİ

Günün 24 saati yerleşik nüfusu bir milyona yakın gündüz nüfusu ise iki buçuk milyonu bulan Çankaya İlçesinde, 124 mahallede hizmet veren Çankaya Zabıtası pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, seyyar, işporta, inşaat gibi pek çok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için denetim uyguladı. Çankayalıların taleplerine bir ila on gün içerisinde cevap veren Çankaya Zabıtası, 2016 yılında vatandaşlardan gelen 13 bin 131 şikayet ve talebi sonuçlandırdı.

ÇÖZÜM MERKEZİ 444 06 01

Çankaya Belediyesi’nin gece gündüz görev yapan Çözüm Merkezi’nin 444 06 01 numaralı çağrı merkezini arayan ya da Çankaya Belediyesinin internet sayfasında yer alan Çözüm Merkezi’ne giriş yaparak e-posta gönderen vatandaşların şikayetlerini değerlendirmeye alarak harekete geçen Çankaya Zabıtası, vatandaşların kendilerine de doğrudan ulaşabilecekleri bilgisini verdiler. Vatandaşların 230 75 99 ve 230 03 20 numaralı telefonları da arayarak söz konusu şikayetlerini bildirebileceklerini belirten yetkililer, vatandaşın huzuru için gerekenlerin yerine getirileceğini vurguladılar.

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