Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in talimatıyla 2016 yılında kırsal mahalleler Akarlar, Evciler, Karahasanlı, Kömürcü, Tohumlar ve Yayla Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi 21 çiftçi aileye dağıtılan 440 küçükbaş hayvanın sayısı iki yılda bin 153’e çıktı.

Çankaya’nın kırsal mahallelerindeki çiftçilerin etkin bir şekilde hayvancılık yapabilmelerini desteklemek amacıyla Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından 2016 yılında başlatılan proje kapsamında köylülere dağıtılan 440 küçükbaş hayvanın sayısı iki yılda 2,6 kat arttı. 2016 yılı Mart ayında 21 çiftçi aileye dağıtılan koyunların sayısı bu yıl 1153’e çıktı.

HAYVANCILIĞA ÖNEMLİ DESTEK

Tarım ve hayvancılığa destek olacak projeleri hayata geçiren Çankaya Belediyesinin kırsal mahalleleri Akarlar, Evciler, Karahasanlı, Kömürcü, Tohumlar ve Yayla Mahalleleri’ne yönelik hayvancılık projesi her geçen gün gelişerek ilerliyor.

2016 yılında, proje bölgesinin coğrafi, iklimsel ve bitkisel üretim koşulları da göz önünde bulundurularak, İç Anadolu şartlarına uyumlu ve besicilik açısından verimli olan Akkaraman ırkı koyunları çiftçilere dağıtan Çankaya Belediyesi, bölgenin hayvancılığına önemli bir katkı sağladı.

21 çiftçi aileye 20 koyun, 1 koç olmak üzere 21 küçükbaş hayvan olarak verilen 440 küçükbaşın sayıları her yıl arttı. 2017’de 638 olan sayı 2018 yılında 1153’e ulaştı.

YIKAMA HAVUZLARININ ÖNEMİ BÜYÜK

Çankaya Belediyesinin, koyunların dezenfeksiyon, yıkama ve aşılama işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için Çavuşlu ve Karahasanlı mahallelerinde 2 adet yıkama havuzunu da 2016 yılında hizmete sokması koyunların temiz ve sağlıklı bir ortamda üremelerine katkı sağladı.