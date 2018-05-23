Çankaya Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla 5 bölgeye kurduğu iftar çadırının yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarına da iftar yemekleri vermeye devam ediyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, göreve geldiğinden bu yana kurdukları iftar sofralarında birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma duygularını hep birlikte yaşandıklarını söyledi.

Çankaya Belediyesi’nin Cebeci, Türközü, Öveçler, Cevizlidere ve Esat bölgelerinde kurduğu iftar çadırlarında her gün yaklaşık 6 bin vatandaş orucunu açarken, sivil toplum kuruluşları için de iftar yemekleri düzenleniyor.

Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu’nda son olarak Niğdeliler Vakfı’nı ağırlayan Çankaya Belediyesi, Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberliğin simgesi olan kardeşlik sofralarını kurmaya devam edecek.

“SOFRALARIMIZDA BERABERLİĞİ YAŞIYORUZ”

Göreve geldiğinden bu yana kurdukları iftar çadırlarının dolup taşmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu Ramazanda da iftar sofralarımızda paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliği yaşıyoruz” dedi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Taşdelen, “Hizmette hiçbir ayırım yapmadan, inancı, kökeni, siyasi görüşü ne olursa olsun herkese eşit yaklaşıyoruz” diye konuştu.

Acıda ve sevinçte bir arada olmanın önemini vurgulayan Taşdelen, Türkiye’de dirliğin, birliğin, dayanışmanın artarak sürmesini, bereketli sofraların daha da büyümesini dilediğini belirtti.