Çankayalı taksi esnafı duraklardan memnun

Çankaya Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan taksi duraklarını şoförlerin kullanımına uygun hale getirmek için başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Taksi esnafı, kendilerine durak yenileme sözünü yerine getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür etti.

Çankaya Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yer alan taksi duraklarını modern hale getirmek için kolları sıvarken yenileme çalışmalarında birçok taksi durağını kullanıma hazır hale getirdi.

Eskiyen ve zamanın şartlarıyla kullanıma uygun olmayan taksi duraklarını yıkıp yerine özel fiber malzemeden üretilmiş konteyner taksi durakları inşa eden Çankaya Belediyesi; içerisinde mutfağı, tuvaleti, şoförlerin dinlenebileceği oturma gruplarının olduğu durakları bir bir teslim ediyor.

DURAKLARIN DÖRTTE ÜÇÜ YENİLENDİ

Taksi duraklarındaki yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, 102 taksi durağının 74’ünü yeniledi.

Yenileme çalışmalarına 2015 yılında başlayan Çankaya Belediyesi bu süreç zarfında 74 taksi durağını kullanıma uygun hale getirirken belediyeye bağlı taksi duraklarının dörtte üçünü de yenilemiş oldu.

ALPER BEY SÖZÜNÜ TUTTU SÖZÜNÜN ERİYMİŞ

Yenileme çalışmaları yapılan taksi duraklarından birisi de 27 yıldır Gaziosmanpaşa halkına hizmet veren Hülya Taksi.

Yenilenen duraklarında baba mesleği taksiciliği daha rahat yapacağını söyleyen 49 yaşındaki Murat Gürcan, ‘Ben 30 senedir direksiyon sallıyorum. Bu bizim baba mesleğimiz, babam da 85 yaşında uzun yıllar taksicilik yaptı.

Alper Bey durağımıza ziyarete gelmişti. Bizlere durağımızın yenileneceğinin sözünü vermişti. Sağ olsun durağımız yenilendi, sözünü tuttu, sözünün eriymiş’ diye konuştu.

YAPANDAN DA YAPTIRANDAN DA ALLAH RAZI OLSUN

Çankaya Belediyesi’nin yenileme çalışması gerçekleştirdiği 74 taksi durağından Birlik Mahallesi’ndeki TESK Taksi durağı 24 şoförü ile 22 yıldır hizmet veriyor.

Taksi durağının kurulduğu günden bu yana mahalleliye hizmet veren 51 yaşındaki İbrahim Var, yeni konteyner sistemini çok beğendiğini üstüne basarak ifade ediyor.

Durağın emektar şoförü İbrahim Var, yenilenen taksi durağından kullanım olarak da memnuniyetini belirterek, “Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun” dedi.

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