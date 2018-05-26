Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim gören 312 çocuk mezun olur olmaz Ata’sını ziyaret ederek saygılarını gösterdi.

Yerel yönetimler düzeyinde Türkiye’nin en yaygın ve kaliteli kreş hizmetini veren Çankaya Belediyesinin 12 kreşinde eğitim gören 6 yaş grubundaki 312 çocuk eğitim dönemini tamamlayıp mezun olur olmaz Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti.

Atatürk’e saygılarını gösteren minikler Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Sevinç’le birlikte Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Atatürk’e bağlılıklarını Anıtkabir’i ziyaret ederek gösteren minikler yanlarında getirdikleri çiçekleri mozoleye bırakırken Türk bayraklarını da hep beraber salladılar.

Eğitim dönemini tamamlayan ve önümüzdeki dönem ilkokula hazırlık yapacak olan çocuklar Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etmenin mutluluğunu ve gururunu doyasıya yaşadılar.