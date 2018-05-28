Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde satranç eğitim gören çocuklar, birincisi düzenlenen Çocuk Satranç Turnuvası’nda yaşıtlarıyla kıyasıya bir mücadele etti.

Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde eğitim gören 7-14 yaş arası 140 çocuk Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlenen Çocuk Satranç Turnuvası’nda dereceye girmek için yaşıtlarıyla kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Türkiye Satranç Federasyonu Ankara İl Temsilciliği’nin de katkı sunduğu turnuvada Esat, Karapınar, Sokullu, Bademlidere ve Bayraktar Çankaya Evlerinde satranç öğretmeni Filiz Metin’den ders alan çocuklar 7 aylık satranç eğitimlerini turnuva ile taçlandırdı.

İlk kez böylesine büyük çaplı bir turnuvada mücadele eden çocuklar, saha içinde birinci olmak için ter dökerken tribünde de aileler çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Eleminasyon sisteminin yerine lig usulü olarak kabul edilen İsviçre modeliyle 6 tur üzerinden oynanan turnuvada, yaş aralığına göre ilk üçe giren yarışmacılara elektronik marketten hediye çeki verildi.

Dereceye giren çocuklara ödüllerini ve madalyalarını Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya ile Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Çınar Çorlulu birlikte verdi.

HEDEFİM EN İYİSİ OLMAK

Kendi yaş kategorisinde birinciliği kazanan 9 yaşındaki Şevval Badak, babasıyla birlikte geldiği turnuvanın satranç dünyasına çok şeyler kattığını ve hedefinin en iyisi olmak olduğunu söylerken 6 yaşından bu yana satranç oynadığını ve satrancın kendisinde bir tutku olduğunu belirtti. Şevval’in başarısının kendilerini gururlandırdığını belirten Yaşar Badak da çocuklarının satranç ile tanışmasına vesile olan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkürlerini sundu.