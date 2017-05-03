Çankayalı kadınların el emeği başkentlilerin beğenisine sunuluyor

Çankaya Belediyesinin ilçe genelinde hizmete açtığı Çankaya Evleri’ndeki hobi ve el sanatları kurslarına devam eden kadınların ürettiği eserler, 6 – 7 Mayıs günlerinde başkentteki üç alışveriş merkezinde Ankaralıların beğenisine sunulacak.

Çankaya Evleri’nin hobi ve el sanatları kurslarında işbirliği, dostluk ve azimle vücut bulan kadın emeği, başkentlilerin beğenisine sunulacağı günü bekliyor.

İlçe genelindeki 22 Çankaya Evi’nden yüzü aşkın Çankayalı kadının ürettiği birbirinden güzel el emeği eserler, 6 – 7 Mayıs tarihleri arasında üç alışveriş merkezinde kurulan stantlarda başkentlilerin beğenisine sunulacak.

Arcadium, Taurus ve 365 AVM’de eşzamanlı olarak açılacak el emeği ürünleri stantları, 14 Mayıs’ta kutlanacak Anneler Günü’nden bir hafta önce olması nedeniyle de farklı bir anlam taşıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadın emeğinin görünür kılınması ve değerini maddi olarak da bulabilmesi açısından önemli gördükleri bu etkinliğin bir anlamda pilot uygulama olduğunu belirtti.

“Belediyemizin Yerel Eşitlik Eylem Planı’nda yer alan hedeflerden biri de kadın emeğinin değerlendirilmesini teşvik etmek. Bu açıdan, binlerce Çankayalıya yüzden fazla değişik alanda eğitim veren Çankaya Evleri’nde üretilen el emeği eserlerin sergileneceği ve satışının yapılacağı bir etkinlik düzenlemek istedik” dedi.

ANNENİZE HEDİYE ÇANKAYA’DAN

6 – 7 Mayıs’ta açılacak sergi ve stantların Anneler Günü’nden bir hafta önceye geldiğine dikkat çeken Taşdelen, “Anneler Günü için henüz hediye almamış olanları Çankayalı kadınların el emeği ve göz nuruyla yaptıkları birbirinden güzel eserleri görmeye davet ediyorum.

Heykelden seramiğe, ince işçilik gerektiren el sanatlarından resme, sanatın ve el sanatlarının değişik dallarında üretilen yüzlerce eser arasından annenize ve hatta kendinize hitap eden bir şeyler bulacağınıza; Çankaya’nın üretken kadınlarının da sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağına eminim” diye konuştu.

ÜRETEN KADININ EMEĞİ ÜRÜNLER SATIŞTA OLACAK

Alışveriş merkezlerindeki sergi ve satış stantlarının pilot uygulama olduğunu da kaydeden Taşdelen, “Eylül ayından itibaren Çankaya genelindeki pazaryerlerinde kadın el emeğinin sergilendiği ve satışının yapıldığı sabit noktalar kuracağız. Üreten kadının üretimden aldığı hazzın yanı sıra emeğini maddi anlamda bir gelire dönüştürebilmesi için aralıksız çalışıyor, projeler üretiyoruz. Çankaya, emekçi kadınların kalesi olmaya devam edecek” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...