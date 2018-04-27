Çankaya Belediyesi’nin liseli gençlere yönelik başlattığı ve “Gençler Sahada Kalpler Ata’da” adını verdiği spor turnuvası heyecanı Ahlatlıbel Atatürk Parkı tesislerinde başladı.

Çankaya Belediyesi Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı liseli gençlerin katıldığı bir spor turnuvası şölenine dönüştürürken turnuva ilk düdükle birlikte belediyenin Ahlatlıbel Atatürk Parkı tesislerinde başladı.

“Gençler Sahada Kalpler Ata’da” adıyla düzenlenen turnuvaya 41 okuldan 912 öğrenci katılırken öğrenciler ve öğretmenler bir yandan kıyasıya mücadeleye girişirken bir yandan da güzel havanın tadını çıkardılar. Futbol, basketbol ve voleybol branşlarında şampiyon olmak için rakipleriyle mücadele eden okullar dersleri bittikten sonra saat 16.00 ile 19.30 arasında Ahlatlıbel Atatürk Parkı spor sahalarında Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı beden eğitimi öğretmenlerinin yönettiği maçlarda ter döküyor.

Her okulun birden fazla branşta takım kurabildiği turnuvada 33 futbol takımı, 24 basketbol, 23 voleybol takımı yer alıyor. Her okulun 3’erli gruplar halinde mücadele ettiği turnuvada grup birincileri çeyrek finale çıkarak şampiyonluk ipini göğüslemeye çalışıyor.

TURNUVA GELENEKSELLEŞECEK

Maçlar öncesi öğrencilere kumanyaları Çankaya Belediyesi tarafından dağıtılırken şampiyon olacak takımlara çeşitli ödüller de dağıtılacak. Öğrencileri spora teşvik eden turnuvanın güzel bir şekilde geçmesini temenni eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “19 Mayıs etkinliklerimiz kapsamında spor müsabakaları yapmak aslında gelenekselleşmesi gereken bir aktivite. Çünkü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ulu önder Atatürk tarafından gençlere armağan edilmiş bir bayram. Biz de bu bayramı gençlere motivasyon sağlayacak bir spor turnuvasıyla kutlamak istedik. Gençleri kötü alışkanlıklardan koruyan fiziksel ve ruhsal dünyalarına katkı sunan sporu taçlandırdığımız turnuva, genç kardeşlerimiz için güzel bir aktivite olacak. Bu turnuva sonunda burada bir Çankaya Şampiyonu çıkacak. Çankaya Şampiyonu olmak ve kupayı müzeye götürmek güzel bir şey olacak. Bu turnuvayı artık gelenekselleştirip her sene yapacağız. Gençlerin derslerinden arta kalan zamanlarında sporla ilgilenmeleri de memnuniyet verici bir durum. Umarım mücadeleler dostluk ve saygı çerçevesinde geçer” diye konuştu.