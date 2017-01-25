Çankayalı çocuklar “UFO” gördü

Çankaya Belediyesi organize ettiği Karne Şenliği kapsamında, Çankaya Evlerindeki etüt merkezlerine devam eden ve kırsal mahallelerdeki çocukları karne hediyesi olarak ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’ne götürdü.

Çankayalı çocukların karne şenliği devam ediyor. Sömestr tatilinin başlamasının ardından ilk olarak 550 çocuğu operayla tanıştıran Çankaya Belediyesi, bu defa çocukları bilim ve teknolojinin tarihi gelişiminin sergilendiği ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’ne götürdü. Öğrenciler, 4 sergi elemanından biri olan “UFO” biçiminde binaya özel bir ilgi gösterdiler.

Çocuklar MÖ 7000 yılından beri Anadolu’da gelişen teknolojinin tarihinin belgelendiği müzede, hem eğlendiler hem de bilgilendiler.

Bilim ve teknoloji gelişimini gözler önüne seren sergi binasında, “Büyük Silo”; Ulaşım Tarihi sergisi binası “Hangar”, 50’den fazla etkileşimli deneyin bulunduğu “Uygulamalı Bilim Merkezi” binası “UFO” ve Lokomotif, C47 ve F104 uçağı gibi araçların yer aldığı “Açık Hava Sergisi”ni öğretmenleri eşliğinde gezen öğrenciler, ziyaret esnasında bol bol fotoğraf çektirerek bu özel anlarını kayıt altına almayı da ihmal etmediler.

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