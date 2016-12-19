Çankaya’dan sıcak “günaydın”

Çankaya Belediyesi, hava sıcaklığının -11’ye kadar düştüğü soğuk kış günlerinde, Ankaralılara sıcak çorbayla “günaydın” diyor.

Belediye, Ziya Gökalp Caddesi’nde bulunan başkanlık binasının önünde ve Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü önünde vatandaşlara sıcak çorba dağıtımına başladı.

Hava sıcaklığının günün ilk saatlerinde -11 dereceye kadar düşmesi Çankaya Belediyesi’ni harekete geçirdi.

Yolu Kızılay’dan geçen Ankaralıları sıcak çorbayla karşılayan Çankaya Belediyesi, Ankara Üniversitesi’nin Cebeci Kampüsü önünde de öğrencileri sıcak çorbayla karşıladı.

Çankaya Belediyesi, Ankara’yı etkisi altına alan dondurucu soğuğa karşı sabah Kızılay’a yolu düşen Başkentlilerin içini ısıtmak için çorba dağıtımına başladı.

Sıcak çorba dağıtımını üniversitelerin girişlerinde de yapacak olan Belediye, ilk olarak Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü önünde, öğrencilere çorba ikramında bulundu. Sabah 06.30-09.00 saatleri arasında yapılan çorba dağıtımı, dondurucu kış günleri boyunca sürecek.

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