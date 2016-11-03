Çankaya’dan sebze üretimi eğitimi

Ekim ayı eğitimleri ile sezonu açan Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi’nde, “Temel Sebze Yetiştiriciliği” eğitimleri tüm hızıyla sürüyor.

Sezonu Ekim ayında açan Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi’nde eğitimler devam ediyor. Mutlukent Mahallesinde verilen eğitimlerden, farklı bölgelerden katılan çok sayıda vatandaş yararlanıyor.

30 Kasım’a kadar sürecek dönemin ilk eğitimlerinde, ıspanak, soğan, turp, pırasa, havuç ve marul yetiştiriciliğini öğrenecek kursiyerler, teorik derslerde öğrendiklerini Mahalle Bostanı’nda uygulama imkanı da buluyorlar. Çarşamba günleri 12:30-13:30 arasında düzenlenen eğitimler uzman öğreticiler tarafından veriliyor.

YENİ KURS ARALIK’TA BAŞLIYOR

Çankaya Belediyesi tarafından ücretsiz bir hizmet olarak vatandaşlara sunulan Temel Sebze Yetiştiriciliği eğitimlerinden dileyen vatandaşlar yararlanabiliyor. İlgilenenlerin Çankaya Belediyesine ulaşarak yeni sınıf için kayıt yaptırmaları gerekiyor.

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