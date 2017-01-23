Çankaya’dan rekor geri dönüşüm çalışması

Geri dönüşüm ve çevre koruma projeleriyle örnek çalışmalar yapan Çankaya Belediyesi, “Bitkisel Atık Yağların Geri Kazanımı” projesi çerçevesinde 410,2 ton atık yağ toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Daha yeşil, daha temiz bir kent yaratmak ve çevre bilincini her yaştan Çankayalıya aşılamak için çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, geri dönüşüm alanında yeni bir rekora imza attı. 2014 yılında başlattığı “Bitkisel Atık Yağların Geri Kazanımı” projesi çerçevesinde 2016 yılına kadar 750 ton bitkisel atık yağ toplayan Belediye, sağlıklı çevre alanındaki bu projesini geliştirerek sadece 2016 yılında 410,2 ton atık yağı geri dönüşüme kazandırdı.

203 SİTE, 35 TOPLAMA NOKTASI

Proje ortağı olan dört firma ve Çankaya Belediyesi denetiminde yürütülen projeyle, Çankaya genelinde yer alan 35 atık bitkisel yağ toplama noktası oluşturuldu. Toplama noktalarının yanı sıra Çankaya’daki 203 konut ve siteden bitkisel atık yağlar toplandı. Proje çerçevesinde 2 bine yakın işletme de bitkisel atık yağ ekibi tarafından düzenli olarak denetlendi.

ATIK YAĞLARIN ÇEVREYE ETKİSİ

Dünyada her yıl milyonlarca ton kullanılmış bitkisel yağın, çeşitli yollarla çevreyi kirlettiğine dikkat çeken uzmanlar, bu miktarın yalnızca Türkiye’de yılda 350 bin ton olduğu tahmin ediyor. Atık yağların verdiği zararlar konusunda Çankayalıları uyaran uzmanlar, atık yağların zararlarını şöyle sıraladı:

– 1 litre bitkisel atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor.

– Kullanılmış bitkisel yağlardan evsel atık, su kirliliğinin yüzde 25‘ni oluşturuyor.

– Atık yağlar, atık su giderlerinde ve kanalizasyon hatlarında birikerek boru kesitlerinin daralmasına ve tıkanmalara neden oluyor.

– Atık yağlar, atık su arıtma tesislerinin yoğun ve hızlı bir şekilde kirlilik yükünü artırarak işletme maliyetini yükseltiyor.

– Evsel atıklarla karıştırılan atık yağlar, katı atık depolama sahalarında yangınlara neden olabiliyor.

– Bitkisel atık yağların kalorileri çok yüksek. Bu atık yağlar suya, kanalizasyona döküldüğü zaman su yüzeyini kaplıyor, su sistemine zarar veriyor, güneş ışığını engeller ve havadan suya oksijen transferini önlüyor. Zamanla suda bozunarak sudaki oksijenin tükenmesini hızlandırıyor ve canlı yaşamına zarar veriyor.

– Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar, buralarda yaşayan canlı türlerine de zarar veriyor.

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