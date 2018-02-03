Çankaya Belediyesi, Mimar Kemal Ortaokulu öğrencilerine sömestr hediyesi olarak okul bahçesine Bocce sahası yapıyor.

Çankaya Belediyesi bir yandan okullarda yenileme ve tadilat işlerine devam ederken bir yandan da okulların talep ve istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Kökeni çok eskilere dayanan ve Türkiye’de 1990’lı yılların başında tanınmaya başlanan Bocce sporunu oynamak isteyen Mimar Kemal Ortaokulu öğrencilerinin taleplerini karşılıksız bırakmayan Çankaya Belediyesi, okul bahçesinde çalışmalara başladı. Sömestr tatilinin ardından eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek öğrencilere sürpriz yapan ve ilk iş olarak Bocce saha çizgilerini çizmekle başlayan ekipler, okulların açılmasıyla Bocce sahasını da öğrencilerin kullanımına hazır hale getirmek için kolları sıvadı.

Okul bahçelerine çeşitli sporların saha çizgilerini çizen ve böylelikle sporu öğrencilere sevdiren Çankaya Belediyesi ilk kez denedikleri Bocce sporu saha çizgilerini talep gelmesi halinde ilçedeki okullarda yaygınlaştıracak.