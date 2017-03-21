“Çocuklar gülümsesin diye”

Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde ücretsiz olarak düzenlenen hobi kurslarına katılanlar sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor.

Kısa bir süre önce vatani görevini yapan Mehmetçiğe atkı ve bere örmeleriyle gündeme gelen Çankayalı kadınlar, şimdi de lösemili çocuklar için bez bebek, hırka, yelek ve battaniye üretiyor.

Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde dikiş, nakış, örgü, ahşap boyama gibi pek çok alanda kurs alan Çankayalı kadınlar, sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Kısa bir süre önce vatani görevini yapan Mehmetçiğe atkı ve bere örmeleriyle gündeme gelen kadınlar, şimdi de lösemili çocuklar için çalışıyor. Daha önce Emek Çankaya Evi kursiyerleri tarafından örülen ve LÖSEV’e teslim edilen 50 adet atkı ve şapkadan sonra şimdi sıra Türkkonut Çankaya Evi kursiyerlerinin el emeği bez bebeklerde.

Türkkonut Çankaya Evi kursiyerleri aldıkları eğitimle diktikleri bebekleri Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) teslim ederek, çocukların gülümsemesine ufak da olsa katkıda bulunmak istediklerini söylüyor. Aldıkları ilaçlar nedeniyle saçları dökülen çocuklara özellikle saçları olmayan bebekler yaptıklarını ifade eden kursiyerler, lösemili çocukların kendilerini yalnız hissetmemelerini amaçlıyor.

Türkkonut Çankaya Evi sorumlusu Ayşegül Akyaz, LÖSEV’e başlangıç için 50 bez bebek teslim etmeyi hedeflediklerini belirterek, aynı zamanda 50 adet hırka, yelek ve battaniye de ürettiklerini ifade etti.

“KADINLARLA GURUR DUYUYORUM”

Çankayalı kadınlarla gurur duyduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızla, vatandaşlarımıza, ilgi duydukları alanlarda ücretsiz olarak ders veriyoruz. Onlar da eğitim almakla kalmıyor, sosyal sorumluluk bilinciyle üretim yapıyor. Bu büyük bir mutluluk” diye konuştu.

Başkan Taşdelen, hobi derslerinin yanı sıra meslek edindirme eğitimlerinin de verildiği 22 Çankaya Evi ile 13 binden fazla vatandaşa hizmet verdiklerini belirterek, kısa bir süre içinde Bilkent Üniversiteler Mahallesi’nde açılacak ve Esat Mahallesi’nde temeli atılacak Çankaya Evleri ile daha çok Ankaralıya ulaşacaklarını ifade etti.

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