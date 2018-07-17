Çankaya Belediyesi, 21 Ağustos’ta başlayacak Kurban Bayramı için koordinasyonunu tamamladı. Vatandaşların bayramı sorunsuz geçirmeleri için 11 müdürlüğüyle hizmet verecek Belediye, yaklaşık 200 personeli ile tam kadro hazır bulunacak. Belediye, kurban satış ve kesim alanına gelecek vatandaşlar için de 5 bini aşkın araçlık otopark da hazırlayacak.

Hayvan Yakalama Timi ile kaçan hayvanları yakalanmada vatandaşlara destek olacak Çankaya Belediyesi, satış alanına girecek şüpheli gebelik durumundaki hayvanların kontrolünü de ultrasonla yapacak.

Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında ilk olarak Yeşilkent Mahallesi (Mühye Köyü)’ndeki kurban satış alanı için başvuruda bulunan hayvan satıcılarının çadır yerlerini belirlemeye yönelik çalışmalarına başladı. 9-20 Temmuz tarihleri arasında başvuruların gerçekleşeceği programda, çadır yerleri 23 Temmuz’da noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. 160 çadırlık alanda kurulum 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Vatandaşların kurban kesimleri aşamasında herhangi bir sorun yaşamaması ve vatandaşların da hayvan satıcılarının da huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarını tamamlayan Belediye, temizlikten ilaçlamaya, güvenlikten ulaşıma kadar her ayrıntıyı düzenledi. Bayram boyunca sağlık ekipleri ve ambulans da alanda hazır bulunacak.

KURBANLIK HAYVAN KONTROLÜ YAPILACAK

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban satış alanını, satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda düzenleyen Çankaya Belediyesi; Veteriner, Sosyal Yardım, Temizlik, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Destek Hizmetler, Mali Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri ile Kurban Bayramı öncesinden başlayarak hizmet verecek.

Alanın fiziki koşullarını Fen İşleri Müdürlüğü, herhangi bir yaralanma ya da başka bir sağlık sorunu için Sosyal Yardım Müdürlüğü, alanın temizliği ve dezenfektanını Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede kesim alanı izni olmayan yerlerde denetimi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü üstlenecek.

Veteriner İşleri Müdürlüğü gebelik şüphesi bulunan hayvanların kontrolünü ultrason cihazı ile yapacak. Belgesiz, küpesiz, iki yaşını doldurmamış ve gebe hayvanların girişini önleyecek Veteriner İşleri Müdürlüğü, hayvanların alana alınmasından Kurban Bayramı sonrasına kadar her gün ilaçlama yapacak. Çankaya Belediyesi bu yıl da yakalama timi kurdu. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce sağlanan yakalama timi, bayram öncesi ve bayram boyunca görev yapacak, ilçenin farklı yerlerinden gelen talepleri karşılayacak.

KURBAN KESİM ALANI GÜVENLİĞİ ZABITA’DA

Alandaki koordinasyonu ise diğer birimlerle birlikte Zabıta Müdürlüğü sağlayacak. Alanın güvenliği ve trafik sıkışıklığını önlemeye yönelik tedbirler alacak olan Çankaya Zabıtası, kurban kesimi için kasapların başvurusunu alacak; kurban kesecek vatandaşlara randevu ve sıra verecek. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesimi ayrı yerlerde yapılacak. Havalı calaska sisteminin kurulu olduğu alanda, hayvan gübreleri ve seyyar tuvaletler her gün düzenli aralıklarla temizlenecek.

BİLGİLENDİRME BROŞÜRLERİ DE HAZIR

Çankaya Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurbanlık satın alacak vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla bir broşür hazırladı. Broşürde kurban satın alınırken dikkat edilecek hususlar, kurban kesim yerinde bulunması gereken asgari teknik ve hijyenik koşullar, kesim ve kesim sonrası alınacak tedbirler ile kurban etinin işlenmesi hakkında önemli bilgiler yer alıyor. Broşürde yer alan bilgilerin bazıları şöyle:

Kurbanlık Satın Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

· Hayvanın veteriner sağlık raporu veya Menşe Şahadetnamesi olması

· Hayvan kimlik kartı ve küpesi bulunmaması

· Çok zayıf ve çok genç olmaması, etleri dolgunlaşmış olması

· Gebe veya yeni doğum yapmamış olması

· Sağlıklı görünmesi

· Pis kokulu ishali, salya ve burun akıntısı olmaması

· Sığır ve mandaların 2, koyun ve keçilerin 1 yaşını doldurmuş olması

Kurban Kesim Yerlerinde Bulunması Gereken Asgari Teknik ve Hijyenik Şartlar

· Kesim yapılacak yerlerin kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir yapıda olması

· Işıklandırma ve havalandırmanın yeterli olması

· Kesim yapılacak yerdeki suyun içilebilir nitelikte, yeterli miktar ve basınçta olması

· Ete temas eden bıçak ve aletler ile kesim işinde çalışanların ellerinin temizlik ve dezenfeksiyonu için uygun bir sistemin bulunması

· Kesim sonrası oluşan atık ve artıklar ile yan ürünlerin hijyenik şartlara uygun olarak çevre ve toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde izale, bertaraf ve tahliyesinin sağlanması

· Kurban kesim yerlerinde yetiştirici, satıcı, görevli personel, kasap, kasap yardımcısı ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerlerin (su, tuvalet, kapalı oturma yerleri) olması gerekir.