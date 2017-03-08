Türkiye’nin ilk Mor Bayraklı yerel yönetimi Çankaya Belediyesi, 8 Mart’ta Ankara Barosu Gelincik Merkezi ve Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’yle ayrı ayrı işbirliği protokolü imzaladı.

Ankara Barosu Gelincik Merkezi’yle imzalanan protokol, şiddet gören kadın, çocuk ve LGBTİ bireylere hukuki destek verilmesini öngörüyor. Protokol kapsamında ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği için eğitimler verilecek, seminerler düzenlenecek.

Ankara Barosu’da görev yapan, özel eğitim almış ve konusunda uzman 45 rehber avukat ile 221 gönüllü avukattan oluşan kadro, Çankaya Belediyesinin uzman personel ile çalışacak.

Çankaya Belediyesinin 8 Mart etkinlikleri kapsamında “Dünya Kadınlar Günü’nde Kadınlar İçin İmzalıyoruz” adıyla hayata geçen iki önemli işbirliği yapıldı. Türkiye’nin ilk Mor Bayraklı yerel yönetimi Çankaya Belediyesi, 8 Mart’ta Ankara Barosu Gelincik Merkezi ve Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’yle ayrı ayrı protokolü imzaladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde düzenlenen protokol imza törenine, Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Koordinatörü Zelal Ayman, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları Gülsün Bor Güner ve Yasemin Asil ile çok sayıda kadın çalışan katıldı.

ÇANKAYA’DA ÇİFTE PROTOKOL HEYECANI

İmzalanan protokolle, Çankaya Belediyesinin Yerel Eşitlik Eylem Planı’nda yer verdiği “şiddet gören kadın, çocuk ve LGBTİ bireylerin ulaşabileceği yeni bir merkez kurulması” hedefi için Ankara Barosu Gelincik Merkezi’yle işbirliği yapıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran tarafından imza altına alınan protokol uyarınca Gelincik Merkezi’nde görev yapan, özel eğitim almış ve konusunda uzman 45 rehber avukat ve 221 gönüllü avukattan oluşan kadro, Çankaya Belediyesinde bu alanda çalışan uzman personelle çalışacak.

Çifte protokol töreninin diğer ayağı ise Çankaya Belediyesi ve Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği ile imzalandı. Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Koordinatörü Zelal Ayman’ın katılımıyla imzalanan protokol kapsamında Çankaya Belediyesi, kadınların demokratik, eşitlikçi ve barışçı bir toplum düzeninin kurulması ve korunması sürecine özgür bireyler ve eşit yurttaşlar olarak etkin ve yaygın katılımını desteklemek üzere eğitimler düzenleyen dernekle işbirliği yapacak ve eğitim programları hazırlayacak.

“KADINI EVE HAPSEDEN ANLAYIŞA KARŞI ÇIKIYORUZ”

İmza töreni öncesinde ev sahibi olarak konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tüm kadınların Dünya 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı. İmza altına alınan iki önemli protokolün ve işbirliğinin önemine dikkat çeken Başkan Taşdelen “Bizler, kadını eve hapseden, kadını sadece ve sadece ‘evinin kadını çocukların anası” olarak gören anlayışa sonuna kadar karşı çıkmak için bugün bir araya geldik” dedi. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923’te gerçekleştirdiği Cumhuriyet Devriminin en büyük “Kadın Devrimi” olduğuna dikkat çeken Başkan Taşdelen şunları söyledi:

“Biz Mustafa Kemal’in izinde bugün önemli iki işbirliğine imza atıyoruz. Kadına yönelik şiddetin, kadına ve çocuğa yönelik cinsel istismarın zirve yaptığı bu dönemde, kadın haklarını yüceltmek, cinsiyet eşitliğini sağlamak için bir aradayız. Ankara Barosu ve Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği ile kadınlarımıza hukuksal ve eğitim desteği vereceğiz”

ÇANKAYA BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Başkan Taşdelen’in ardından söz alan Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran ilk olarak Dünya Kadınlar Günü programı için Bursa’dan Ankara’ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Türk Metal Sendikası üyesi kadın işçilerin ailelerine baş sağlığı diledi. Konuşmasında Ankara Barosu’nun 2011 yılında hizmete açtığı Gelincik Merkezi’nin merkezinin yaptığı çalışmaları anlatan Canduran, “6 yılda 25 bin kadın, çocuk ve LGBTİ’li bireye yardım ettik. Şimdi bu protokolle kurumsal olarak güçlenecek çok daha fazla yardıma ihtiyaç duyan dezavantajlı grupların bireylerin yanında yer alacağız. Tüm bu süreçte bizlere her alanda destek veren ve bugün bu projenin gerçekleşmesini sağlayan Çankaya Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği Koordinatörü Zelal Ayman da imzalanan protokoller ve hazırlanan eğitim projeleri için Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür etti. Ayman, “Dernek olarak 40 binden fazla kadına yardım ettik. Şimdi ise, Çankaya Belediyesi’yle yaptığımız işbirliği sayesinde bu sayının katlanarak artacak” diye konuştu.

ŞİDDET MAĞDURLARINA ÖZEL İLGİ

Ankara Barosu ve Çankaya Belediyesi arasında belirlenen esaslara göre Adli Yardım Merkezi’nde görev yapacak belediye personeli ve baro görevlisi, koordinasyonlu bir şekilde çalışacak. Başvuruda bulunan talepçinin adli yardım alması gereken konular belirlenerek avukatla görüşmesi sağlanacak. Şiddete uğrayan ve uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru kişilerin Adli Yardım Hizmeti talebinde bulunmalarında ise Belediye bu kişilerin güvenli bir şekilde Ankara Barosu Gelincik Merkezi’ne intikalini gerçekleştirecek.

GİZLİLİK ESAS

Belediye ve Baro arasında yapılan işbirliği çerçevesinde verilecek hukuki destek kapsamında, talep edilen kişilerin bilgileri üçüncü kişilere gizli tutulacak. Avukatlık Kanunu’nun 36. maddesi gereğince meslek sırrı olarak da saklı tutulacak tüm bilgiler, Belediye tarafından da talepçinin onayı olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmayacak.

KADIN HAKLARI EĞİTİMLERİ HEMEN BAŞLIYOR

Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği ile imzalanan protokol kapsamında Çankaya Belediyesi, kadınların demokratik, eşitlikçi ve barışçı bir toplum düzeninin kurulması ve korunması sürecine özgür bireyler ve eşit yurttaşlar olarak etkin ve yaygın katılımını desteklemek üzere eğitimler düzenleyen dernekle işbirliği yapacak ve eğitim programları hazırlayacak. Dernek, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) kapsamında Çankaya Belediyesi’nde görev yapan beş kadın çalışanın eğitimini şimdiden tamamladı.

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