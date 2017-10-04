Çankaya Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nü Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlediği bir dizi etkinlikle kutladı. 1000’e yakın öğrencinin katıldığı tören ses sanatçısı Cengiz Özgür’ün performansıyla şenlik havasında geçti. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nü “Sen de Koru; Satın alma sahiplen” sloganıyla kutlayan Çankaya Belediyesi düzenlenen etkinlikle hem hayvan sevgisini hem de sahiplenmenin önemini vurguladı. Her canlının yaşama hakkına saygı duyan ve hizmetlerini bu doğrultuda üreten Çankaya Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününü bir dizi etkinlikle kutladı. Şenlik havasında geçen kutlamalara 1000’e yakın ilk, orta ve lise öğrencisi katıldı. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nü “Sen de Koru; Satın alma sahiplen” sloganıyla kutlayan Çankaya Belediyesi, düzenlenen etkinlikle hem hayvan sevgisi hem de sahiplenmenin önemini vurguladı. Etkinlik kapsamında ses sanatçısı Cengiz Özgür seslendirdiği şarkılarla çocuklara barınakta unutulmaz bir gün yaşattı. Oya Akın Koleji, Yeni Bilim İlkokulu, Arte Koleji, Ayrancı Anadolu Lisesi, Darül Şifa Anaokulu, İbn-i Haldun İlkokulu, Mektebim Okulları, Tema Koleji ve TED Koleji’nden gelen öğrenciler barınağa önemli miktarda gıda yardımında bulundu. Etkinliğe Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Sevinç de katıldı. Kapılarını her daim ziyaretçilere açık tutan Çankaya Belediyesi bu yılın ilk 9 ayında bin 330 sahipsiz sokak hayvanını sahiplendirdi. Türkiye’nin en büyük hayvan barınaklarından birine sahip olan Çankaya Belediyesi aynı zamanda 9 bin 851 sokak hayvanının tedavisini, 2 bin 570 sokak hayvanın kısırlaştırma, 2 bin 716 hayvanın aşılama işlemini gerçekleştirdi.