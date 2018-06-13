Çankaya Belediyesi yüksek ve eğimli bölgelerde merdivenli yol yapımını sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi ilçenin yüksek ve eğimli bölgelerinde merdivenli yol yapımına hız kesmeden devam ediyor. İlçenin yüksek rakımlı ve eğimli kesimlerinde vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için kolaylık sağlayan andezit basamaklı korkuluklu merdivenli yolları vatandaşların hizmetine sunan Çankaya Belediyesi bir yandan da eskiyen ve yıpranan merdivenli yolları tamir ediyor.

Çankaya’nın yüksek kesimlerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, merdiven basamaklarını andezit taşlarla korkulukları da paslanmaz kromajla kaplarken merdivenleri döşediği betonları da kendi üretimi olan malzeme ile kaplıyor.

Vatandaşların eğimli yollarda ve yüksek kesimlerde rahat yürüyebilmeleri için çalışmalarına hız veren Çankaya Belediyesi bu zamana kadar 80 bin 590 metrekare merdivenli yol yapımı gerçekleştirdi.