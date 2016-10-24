Çankaya’dan birlik için dayanışma

Muharrem Ayının ardından semtlerde aşure kazanları kuran Çankaya Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ile birlikte onbinlerce kişiye de aşurelik malzeme dağıttı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, hafta sonunu yerel dernek, vakıf ve cemevlerinin aşure dağıtım programlarına ayırdı. CHP Milletvekilleri ve Ankara İl ve İlçe yöneticileri ile aşure etkinliklerine katılan Taşdelen, mahallelerde sevgiyle karşılandı.

Alper Taşdelen, cumartesi günü Şahintepe Mahallesi Hacıbektaş Veli Parkı’nda düzenlenen aşure etkinliğine, pazar günü ise Tunceli Dayanışma ve Kültür Vakfı’nın Vedat Dalokay Kokteyl Salonu’nda düzenlediği aşure programına katıldı. Taşdelen daha sonra Mamak’ta yer alan Avşarcık Köyü Derneği ve Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi’nin aşure etkinliklerine katıldı. Aşureye katkısından dolayı Alevi dedelerinin teşekkür ettiği Taşdelen, “Bile bile Kerbela’ya ölüme giderken, ‘Bugün ben zalime ve zulme direnmezsem bundan sonra hiç kimse zulme karşı direnme gücü bulamaz’ diyen Hazreti Hüseyin’in mücadelesi hiç bitmeyecek. Yezid o gün olduğu gibi bugün de var ve mazlumun zulme karşı mücadelesi de sürüyor. Bizler Hacı Bektaş’ın ‘İncinsen de incitme’ düsturu ile insan-ı kamile olan inancımızla hareket etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Bölgede bulunan yerel dernekleri de ziyaret eden Taşdelen, Mamaklı vatandaşlarla sohbet etti.

BELEDİYE 71 BİN KİŞİYE AŞURE DAĞITTI

Çankaya Belediyesi, bu yıl Aşure Günü etkinlikleri kapsamında, sivil toplum kuruluşlarına 55 bin kişilik aşure malzemesi desteği verdi. Belediye, Seyranbağları Özgürlük Parkı, Dikmen Ahmed Arif Parkı, Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi ve Sakarya Caddesi girişi ile Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nde düzenlediği Aşure Günü etkinliklerinde de 16 bin kişiye aşure ikram etti.

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