Çankaya’dan bir prestij projesi daha

2016’yı yatırım yılı ilan eden ve son iki ayda 23 projenin açılış veya temel atma törenini gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, ilçeye damga vuracak bir prestij projesinin temelini daha attı.

Yıldız’da temeli atılan Çankaya Belediyesi Sosyal Tesisleri, hizmete açıldığında 1000 kişilik düğün- yemek toplantı salonu, 400 kişilik nikah salonu, kafeteryası ve Çankaya Evi gibi sosyal donatı alanlarıyla bölgenin büyük bir ihtiyacına cevap verecek.

Çankaya Belediyesi kentin rantını kente döndürecek prestij projelerine imza atmaya devam ediyor. 2016’da başlattığı sosyal tesis, kreş, park ve spor alanları yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Çankaya Belediyesi, Yıldız’da düzenlenen temel atma töreniyle sadece bölgenin değil ilçenin de önemli bir eksiğini giderecek adımı attı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde düzenlenen temel atma törenine, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP PM Üyesi Yıldırım Kaya, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ferhan Özkara, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli ve il ve ilçe ile kadın ve gençlik kollarının yönetim kurulu üyeleri ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

KENTİN RANTI HALKA

Temel atma töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bugünlerde Çankaya’nın hemen hemen her bölgesinde bir inşaat yükseldiğini belirterek, “Ancak bunlar AVM ya da rezidans inşaatı değil; ya bir kreş, ya bir Çankaya Evi, ya bir park, ya da bir kültür merkezi inşaatı. Biz bu halkın geleceğine; geleceğimiz olan çocuklara, sanata, doğaya yatırım yapıyoruz. Bu kentin rantını halka hizmete çeviriyoruz. Çünkü sosyal demokrat belediyecilik budur” dedi.

ÇANKAYA’DA UMUDU YEŞERTİYORUZ

Çankaya Belediyesinin 3 ay içinde 27 açılış ve temel atma töreni yapmayı hedeflediğini ve yıl bitmeden bunu başaracağını kaydeden Taşdelen, “Çankaya’da görülmemiş bir yatırım seferberliği başlattık.

Bir gün diyeceksiniz ki, ‘Bizim zamanımızda belediye her gün ya bir açılış yapıyordu ya da temel atıyordu. Genç bir ekip geldi ve Çankaya’nın çehresini değiştirdi’. Çalışmanın sınırı yok. Bu ülkede herkes karamsarlık içindeyken Çankaya’da biz umudu yeşertiyoruz.

İstiyoruz ki halkımız durmadan çalışan bir belediye gördüğünde umuda kapılsın, geleceğine güvenle baksın. Çünkü belediye bir halkı mutlu, huzurlu etmek için çalışmalıdır” diye konuştu.

“Büyük Atatürk’ün Çankaya’sına yaraşır eserler yapıyoruz” diyen Taşdelen, “Herkes Atatürkçülerin, solcuların, sosyal demokratların nasıl çalıştığını görüyor ve görmeye devam edecek. Çünkü belediyecilik bizim işimizdir. Yaptığımız her işle bunu ortaya koyuyoruz, koymaya devam edeceğiz” dedi.

SEYİT TORUN: “ÇANKAYA GÖZ BEBEĞİMİZ”

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da konuşmasında, Çankaya Belediyesinin son dönemde yaptığı hizmet atağıyla göz doldurduğunu kaydederek, “Çankaya bizim göz bebeğimiz. Örnek teşkil eden projelerini gittiğimiz her yerde sunuyor ve anlatıyoruz.

Genç Başkanımız ve dinamik ekibinin katkılarıyla eminiz ki, Çankaya’da çok daha güzel tesis ve projelerin temel atma ve açılış törenlerine katılacağız. Umudun gerçekten de yeşermesine ihtiyaç var ve inanıyoruz ki başta Çankaya olmak üzere CHP’li belediyelerimiz sosyal demokrat belediyeciliğin ne kadar başarılı olduğunu gösterecek ve yerelden attığımız adım, genelde karşılığını bulacak. Bugün temelini attığımız eserin, hem Çankaya hem de Ankara için hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, Çankaya Belediyesi Sosyal Tesisleri’nin temeli, ilk harcın hep birlikte konmasıyla atıldı.

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