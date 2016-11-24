Çankaya’dan bir Çankaya Evi daha 100. yıl Çankaya Evi temeli atıldı

Çankaya Belediyesinin vatandaşların eğitim, meslek, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri için mahallelerde açtığı Çankaya Evilerine bir yenisi daha ekleniyor.

100. Yıl ve çevre mahallelere hizmet verecek Çankaya Evi’nin temeli törenle atıldı.

Alper Taşdelen: “Onur duyulacak, gurur duyulacak bir Çankaya yaratmak ve Mustafa Kemal Atatürk’e layık olmak için göreve gelmiştik, bütün gayretimiz bundandır”

Çankaya Belediyesi, halkın sosyal ve kültürel hayata katılımını sağlayan Çankaya Evlerine bir yenisini daha ekledi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla 100. Yıl Çankaya Evi’nin temeli atıldı.

TAŞDELEN: “HİZMET KATARI YOLUNA DEVAM EDİYOR”

Temel atma töreninde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bir konuşma yaptı. “Onur duyulacak, gurur duyulacak bir Çankaya yaratmak ve Mustafa Kemal Atatürk’e layık olmak için göreve gelmiştik, bütün gayretimiz bundandır” ifadeleriyle sözlerine başlayan Taşdelen, “Bütün ilçe belediyeleri içinde hizmetler ve hayata geçirdiği projelerle yıldız gibi parlayacak bir belediyeyi hep birlikte yaratıyoruz” şeklinde konuştu.

Parklarıyla, yollarıyla, havuzlarıyla, kültür merkezleriyle, merdivenli yollarıyla, kaldırımlarıyla ve tesisleriyle Çankaya’yı komple yenilediklerini belirten Taşdelen; “Çankaya’da hizmet katarı yoluna devam ediyor, halkımızın emrindeyiz, size hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. Taşdelen, yapılan birçok esere Mustafa Kemal Atatürk’ün adının verildiğinin de altını çizerek “O’nu sonsuza kadar yaşatacağız” ifadelerinde bulundu.

EMİR: “ÇANKAYA VE YENİMAHALLE’Yİ ÖRNEK GÖSTERİYORUM”

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir konuşmasında Çankaya Belediyesinin açılış ve temel atmalarına yetişemediklerini vurgulayarak, “Çalışmalar bizleri mutlu ediyor. Bize Ankara’da ne yaptığımızı soranlara Çankaya ve Yenimahalle belediyelerini örnek gösteriyor ve iktidara geldiğimizde neler yapabileceğimizi görün diyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ve Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli’de yaptıkları konuşmalarda hizmetlerinden dolayı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından İşçi Blokları Mahallesi muhtarı Ayşegül Emekçi, Taşdelen’e mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek çiçek sundu. Daha sonra Alper Taşdelen ve protokol hep birlikte düğmeye basarak 100. Yıl Çankaya Evi’nin temelini attılar.

7’DEN 70’E TÜM HALKIN EVİ OLACAK

Modern binası ile dikkat çekecek 100. Yıl Çankaya Evi’nde; çocuk oyun odası, hobi ve kişisel gelişim kursları, spor alanı, çok amaçlı salonu, öğrenciler için kütüphane, derslik ve çamaşır yıkama makineleri olacak. Üç katlı ve bin 635 metrekare kullanım alanı bulanacak yeni Çankaya Evi, yaşlılar için Baharevi, etüt merkezi ve atölyeleri ile de her yaştan vatandaşa hizmet verecek.

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