Alper Taşdelen: “Sanatçılarımıza, aydınlarımıza, bilim insanlarımıza hak ettikleri değeri yaşarken de vermeliyiz”

Çankaya Belediyesi, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazanarak adını bilim dünyasına altın harflerle yazdıran akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanı unvanlarına sahip olan 71 yaşındaki Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adını yeni yapılacak bir parka verme kararı aldı.

Çankaya Belediyesi, değerlerine sahip çıkmayı sürdürüyor. Yeni yapılan parklar ile isimsiz parklarına bilim, sanat, edebiyat, spor ve siyaset dünyasına hizmet etmiş değerlerinin adlarını veren Çankaya Belediyesi, bu isimleri yeni nesillere aktarıyor.

ÇANKAYA DEĞERLERİNE DEĞER KATIYOR

Çankaya’daki parklara eserleri, fikirleri ve çalışmalarıyla insanlığa önemli katkılar sağlayarak halkın sevgisini kazanmış kişilerin isimleri veriliyor. Bugüne kadar Bülent Ecevit, Tarık Akan, Muammer Aksoy, İlhan Cavcav, Cahit Sıtkı Tarancı ve Tuncel Kurtiz gibi isimleri parklarına veren Belediye, vatanı uğruna şehit düşen Fethi Sekin, Ömer Halisdemir isimlerini de 10 Nisan’da açılışını yapacağı parklarda yaşatacak.

AZİZ SANCAR ADI HİLAL MAHALLESİ’NDE YAŞAYACAK

Çankaya Belediyesi, 2017 yılı içinde yapacağı yeni parklarından birine de Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda Aziz Sancar adını verecek. Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları ile 2015 yılında Nobel Kimya ödülünü kazanan Sancar’ın adı Çankaya’da ölümsüzleşecek. Hilal Mahallesi’nde yapılacak park, 2 bin 392 metrekarelik alanıyla bölge halkının yeni yaşam alanı olacak. Parkın açılışı ise Eylül ayında yapılacak.

TAŞDELEN: “AZİZ SANCAR ADINI PARKIMIZA VERMEKTEN ONUR DUYUYORUZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; “Toplumsal değerlerimize yalnızca aramızdan ayrıldıklarında değil, hayattayken de sahip çıkmalı ve verdiğimiz değeri göstermeliyiz” dedi. Aziz Sancar’ın büyük bir başarıya imza attığının altını çizen Taşdelen; “Anadolu’muzun bağrından çıkan çok değerli hocamız Prof. Dr. Aziz Sancar, insanlığa büyük katkı sağlayacak çalışmalarını Nobel ile taçlandırdı. Biz de O’nun adını Çankaya’da bir parkımıza vererek yaşatma kararı aldık. Bundan büyük bir onur duyuyoruz” diye konuştu.

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