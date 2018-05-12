Çankaya Belediyesi, Yıldızevler Mahallesi’nde yapımı süren ve Haziran ayının ilk haftasında açılışını yapacağı tesise Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi adını verdi.

Anneler Günü armağanı olarak Çankaya’ya kazandırılan tesis, 1000 kişilik düğün salonu, 400 kişilik nikah salonu, Çankaya Evi ve kafeteryaları ile hizmet verecek.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Haziran ayında açılışını yapacağı Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ni Çankayalı annelere armağan etti. 2016 yılının sonunda temeli atılan dev tesisin her yönüyle büyük bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Alper Taşdelen, “Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdik; 3 kültür merkezi, 7 kreş, 14 Çankaya Evi, 7 Baharevi, 55 yeni park gibi çok sayıda eseri Çankaya’ya kazandırdık. Bu yatırımlarımızın içerisinde çok kıymetli olan bir eserimiz var. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi, Zübeyde annemizin adını verdiğimiz tesis. Atatürk’ün adını bir yerlerden silmeye kalkanlara inat, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Atatürk Kültür Merkezi gibi tesislerimize Atamızın adını verdiğimiz gibi annesi Zübeyde Hanım’ın adını da bu dev tesisimizde yaşatacağız. 9 Haziran’da açılışını yapacağımız bu tesis tüm annelerimize armağan olsun. Annelerimizin bir günü değil her günü kıymetli bizim için. Bu vesileyle de sevginin, sabrın ve hoşgörünün sonsuz kaynağı annelerimizin ‘Anneler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

1000 KİŞİLİK DEV TESİS

Çankaya’ya dev bir tesis kazandırmanın mutluluğunu da yaşadıklarını belirten Başkan Alper Taşdelen, “Hizmetlerimizi ve projelerimizi halkımızın ihtiyaçlarına, Çankayamızın eksiklerine yönelik gerçekleştiriyoruz. Atatürk Kültür Merkezinden sonra en büyük tesisimiz olan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi düğün salonuyla, nikah salonuyla, Çankaya Eviyle, kafeteryalarıyla, kütüphanesiyle binlerce Çankayalıya hizmet verecek. Kapsamlı bir tesisi kazandırmak yatırımlarımız arasında önemli bir noktaydı. 1000 kişilik düğün-yemek organizasyonları için toplantı salonu, 400 kişilik nikah salonu, çok sayıda kursun verileceği Çankaya Evi, kafeterya ve sosyal donatı alanlarının bulunacağı Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi Çankayamıza armağan olsun” diye konuştu.