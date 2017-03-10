Turhan Feyzioğlu İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri okullarının tadilatını yapan ve ihtiyaçlarını karşılayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i ziyaret ederek, teşekkür etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tadilatı Çankaya Belediyesi tarafından tadilatı yapılan Turhan Feyzioğlu öğrencileri ve öğretmenlerini konuk etti. Okul Müdürü Mahmut Delialioğlu, okullarında yapılan kapsamlı tadilat ve yenileme çalışmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, öğrencileriyle birlikte teşekkür ziyaretine geldiklerini söyledi.

İlkokulun 1992 yılında eğitime başladığını anlatan Delialioğlu, “1992’den bu yana ilk kez bu kadar büyük çapta bir tadilat oldu. Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen’e teşekkür ediyoruz. Büyük eksiklerimizi giderdi. Sizlere, okulumuz ve velilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz ” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alper Taşdelen, Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olacak çocukların eğitimindeki eksiklerin giderilmesinin ve sağlıklı bir ortamda öğrenim görmelerinin kendileri içim önemli olduğunu söyledi. Çankaya Belediyesinin iki yıldır ilçedeki okulların tadilat ve tamiratını üstlenerek önemli bir kamusal hizmeti yerine getirdiğini ifade eden Başkan Alper Taşdelen, “İlçemizde 216 okul var. İki yılda bunların 158’inin kapsamlı tadilat ve tamiratlarını gerçekleştirdik. Önümüzdeki yaz da diğer okullarımızda bu çalışmaları yapacağız, böylece ilçede tadilat görmemiş eğitim yuvası kalmayacak” diye konuştu.

Eğitime destek vermenin sosyal demokrat belediyeciliğin asli görevlerinden biri olduğuna inandığını kaydeden Taşdelen, “Biz şartları sizin için iyileştirmeye devam edeceğiz, siz çocuklar da çok çalışıp ülkemize güzel katkılar sunun” diye konuştu.

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