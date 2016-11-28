Çankaya’da life kinetik eğitimi

Çocukların konsantrasyonunu arttıran, yetişkinlere iş başarısı getiren, sporcuların daha hızlı olabilmesini sağlayan life kinetik eğitimi, Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde başladı.

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri’nde, konsantrasyonu arttıran ve görsel algıyı güçlendiren life kinetik eğitimi başladı.

Hata yapma oranını azaltan, özgüven artışı sağlayan ve birbirinden bağımsız iş yapabilme yeteneğini arttıran eğitim, her yaş grubu için etkili.

Cebeci Çankaya Evi’nde çocuklara yönelik, Sokullu Çankaya Evi’nde ise çocuk ve yetişkinlere yönelik verilen eğitim, Almanya’da Horst Lutz tarafından geliştirildi.

Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan eğitimin çocuklar üzerindeki etkileri arasında, problemlere daha kolay çözüm bulma, sınavlarda soruları daha kolay anlama ve çözme, öğrenme yeteneğini geliştirme, okuma ve yazma yeteneğini artırma, farklı bilgileri bir arada algılayabilme gibi özellikler yer alıyor.

İş hayatındaki etkileri ise dikkat dağıtan telefon görüşmelerinden sonra işe hızlı geri dönebilme, iş toplantılarının daha iyi anlaşılması, hızlı not alabilme, görsel algı ve dikkatte gelişim olarak görülüyor.

Sporcular için de önemli bir eğitim olan life kinetik, sporcuların, ardışık hareketlerde daha hızlı olmasını, hızlı dönme hareketlerinde aynı sonuç için daha az güç harcamasını, uzaklık tahmininde başarılı olmasını sağlıyor.

Life kinetik eğitimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, eğitimlerin verildiği Çankaya Evlerine başvuru yapabilirler.

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