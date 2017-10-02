Çankaya Belediyesinin kültür merkezleri ve sanat galeri farklı sanat etkinlikleriyle Ekim ayı boyunca sanatseverleri ağırlayacak.

Konser, sergi, film gösterimi gibi birçok etkinliğin adresi olan Çankaya, Ekim ayında da Ankaralılara hizmet verecek. 6 Ekim’de “Neyzen Deli mi, Veli mi” tiyatro oyununun sahneleneceği Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), her hafta farklı bir sergi, her gün farklı bir film, konser ve etkinliği Ekim ayında sanatseverlerle buluşturacak.

HER HAFTA FARKLI

BİR SERGİ

26 farklı sanatçının kendi perspektiflerinden boşluğu betimledikleri eserlerin yer aldığı “Boşluk” sergisiyle kapılarını açan Çağdaş Sanatlar Merkezinde; 3-16 Ekim tarihleri arası Nursel Sökmen Bayram’ın “Beyaz Melekler”, 4-16 Ekim ressam Haydar Özay’ın “Nazım Hikmet Resimleri Sergisi”, 11-30 Ekim Peru Büyükelçiliğinin düzenleyeceği “Peru: Geçmişin İzleri Bugünün Renkleri”,18-22 Ekim Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nın (TOBAV) düzenleyeceği “Anlatamam Görmen Lazım”, 20-30 Ekim fotoğrafçı İpek Uğural’ın “30 Doradus”, 20-31 Ekim Kore Büyükelçiliğinin düzenleyeceği “Barış İçin Sanat”, 25-31 Ekim Sabiha Aker’in “Pastel Natürmort”, 31 Ekim 6 Kasım Banu Balcı origaminin sonsuz olanakları ile “Kesişmeler” adlı sergiler izlenebilecek.

KONSERİN ADRESİ DE ÇSM

Elazığ Dernekler Federasyonu ve Elazığ Vakfı tarafından oluşturulan Şef Bujor Hoinic yönetimindeki Elazığ Müziği ile klasik müziği harmanlayan Harput Senfoni Orkestrası Çankaya Belediyesinin ev sahipliğinde, 6 Ekim’de MEB Şura salonunda Ankaralılarla buluşacak.

Ankara’nın başkent oluşunun 94. Yıldönümü onuruna 13 Ekim’de düzenlenecek konserde, ÇSM’de sahneye Türk Halk Müziğinin emektar ismi Emel Taşçıoğlu çıkacak. ÇSM’deki konser programları kapsamında piyanist Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner “Duo Blanc&Noir” ile 17 Ekim’de sahne alacak. Ücretsiz olan konserler için önceden yer fişi temin edilmesi gerekiyor.

PERDEYE YANSIYACAKLAR

Eylül ayında başlayan Salt Sineması Ekim ayında da “Tek Başına Bir Adam ve Barbicania” filmleriyle ÇSM’de olacak. Bu yıl sekizincisi düzenlenecek “Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası 23-27 Ekim tarihleri arası Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İtalyan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında komedi, dram, belgesel türünde 9 farklı film izleyici ile buluşacak. Filmler arasında Ferzan Özpetek’in yönetmenliğini yaptığı İstanbul Kırmızısı filmi de yer alıyor.

Sergi, film gösterimi, konser programlarının yanı sıra ÇSM’de ayrıca “Psikanalize Giriş Semineri”, “Eğitimimizin Son 15 Yılı ve Seçeneklerimiz”, “İlter Ertuğrul ve Mülkiyeliler Birliği”, “Bilim Kültürü ve Felsefe”, “Basında ve Yazında 60 Yıllık Emek Atilla Aşut”, “Söylev’in 90. Yılı Kutlu Olsun”, “Çankaya Felsefe Söyleşileri” gibi etkinlikler de gerçekleşecek.