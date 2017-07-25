Çankaya Belediyesi Kalp’ten Gelen Yolculuk adıyla başlattığı kültür gezileri ile 10 bin 40 Çankayalı’nın Amasra, Kapadokya, Eskişehir ve Konya gibi illere götürerek farklı şehirler görmelerini sağladı.

“Mutluluk Hepimizin Hakkı” sloganıyla hizmet üretmeye devam eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yaz dönemi Ankara’da kalan vatandaşlarımız için en azından bir günlük farklı bir şehir görme, farklı bir etkinlik içerisinde bulunma imkanı sunuyoruz” dedi.

Çankaya Belediyesinin “Mutluluk Hepimizin Hakkı” sloganıyla Nisan 2017’de başlattığı kültür gezileri büyük ilgi görüyor. Başladığı günden bu yana 10 bin 40 Çankayalı kültür gezileri ile farklı iller görmenin mutluluğunu yaşadı.

Gezi programlarında illere göre Amasra’ya 117 tur düzenlenerek 5 bin 265, Kapadokya’ya 27 tur düzenlenerek bin 215, Eskişehir’e 44 tur düzenlenerek bin 985, Konya’ya 35 tur düzenlenerek bin 575 kişi katıldı.

Gezilerde önceliğin daha önce hiç Ankara dışına çıkmamış vatandaşlara verildiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yaz dönemi Ankara’da kalan vatandaşlarımız için en azından bir günlük farklı bir şehir görme, farklı bir etkinlik içerisinde bulunma imkanı sunuyoruz. Vatandaşlardan aldığımız geri dönüşümler de iyi bir iş yaptığımızın göstergesi oluyor” dedi.

“HER ŞEY 5 YILDIZ 10 NUMARA”

Gezilere katılan 6 bin 547 vatandaşın memnuniyetlerini ölçmek için yapılan anket sonuçları da Çankaya Belediyesi için tatmin edici çıktı. Değerlendirmelerde “Her şey 5 yıldız, 10 numara”, “40 yıllık Çankayalıyım ilk kez böyle bir geziye gidiyorum, teşekkürler”, “Genç Başkan çalışıyor, Ankara kazanıyor” gibi yorumlar yer aldı. Vatandaşların gezilecek farklı şehir önerileri ve diğer eleştirileri de yetkililer tarafından değerlendirilmeye alındı.

REHBER EŞLİĞİNDE GEZİLİYOR

Gezilere katılmak için ikametgah kağıdı ile birlikte Çankaya Evlerine ve semt muhtarlarına başvurmak yeterli oluyor. Yıl boyunca gezilerden toplam 20 bin vatandaşın yararlanabilmesini amaçlayan Çankaya Belediyesi, söz konusu rakamın seneye 50 bin olmasını planlıyor. Vatandaşları, kayıt noktalarından alıp yine aynı yere bırakan Çankaya Belediyesi, araçta ikram ettiği kahvaltıların ardından vatandaşlara öğle ve akşam yemeğinde de gidilen yöreye özgü menüler sunuyor. Gezilen yeri uzman rehber eşliğinde dolaşan vatandaşlar, camiler, türbeler, anıtlar, yapılar hakkında da ayrıntılı bilgi alarak kültürel bir yolculuğa çıkıyor.