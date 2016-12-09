Çankaya’da emek değerini buluyor

Çankayalı emekçiler, geleneksel hale gelen “Ayın Personeli” uygulamasında teşekkür belgelerini Başkan Alper Taşdelen’in elinden aldılar.

Taşdelen çalışanlara, “Hepimiz taşın altına elimizi koyduk, fedakarca çalışıp güzel işlere birlikte imza atıyoruz. Emekleriniz için teşekkür ederim” dedi.

Emeğin en yüce değer olarak kabul gördüğü Çankaya Belediyesinde, artık geleneksel hale gelen “Ayın Personeli” uygulaması, bu ay 8 personeli ve tüm kademelerdeki yöneticileri, Başkan Alper Taşdelen’in makamında bir araya getirdi.

Personelin motivasyonunu artırmak, çalışmalarını ödüllendirmek amacıyla başlatılan uygulamanın tüm çalışanları kapsadığını ve zaman içerisinde diğer çalışanların da ödüllendirileceğini belirten Taşdelen, “Başkanından çalışanına hepimiz elimizi taşın altına koyup fedakarca çalışıp güzel işlere birlikte imza atıyoruz.

Gurur duyulacak bir belediye yarattığınız için hepinize, emekleriniz için teşekkür ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

TAKDİR EDİLMEK ÖNEMLİ

Ayın personeli bu ay, Bilgi İşlem Müdürlüğü’nden Hazal Ünlü, Fen İşleri Müdürlüğü’nden Musa Biçer, Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden Elif Çınar, Muhtarlık ve STK İşleri Müdürlüğü’nden Serhat Han, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden Burcu Akgöz, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden Güllü Şahin, Yapı Kontrol Müdürlüğü’nden Cem Bilecen ve Zabıta Müdürlüğü’nden Ali Haydar Ünal oldu. Başkan Taşdelen’in teşekkür belgelerini takdim etmek için personeli davet ettiği sırada yöneticiler de çalışanlarının ödül alma gerekçesini sunarak, her bir personelin yönetici, personel ve vatandaşlar tarafından da takdir edilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptılar.

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