Çankaya’da asfalt sezonu bitmiyor

Asfalt sezonunun sonu yaklaşırken Çankaya Belediyesi ekipleri, ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu hafta Kırkkonaklar Mahallesi’nde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çankaya Belediyesi Aralık’ın ilk haftasında asfalt ve renkli-desenli asfalt kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Bu yılki 200 bin ton asfalt yenileme hedefinin üzerine çıkan Çankaya Belediyesi, ilçenin dört bir yanında çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Asfalt sezonu sona yaklaşılırken Aralık ayı başında ilk olarak Kırkkonaklar Mahallesi 320, 321, 322, 323 ve 330’uncu sokaklarda freze ve tam kaplama asfalt çalışmalarına başladı.

320’inci SOKAK TAMAM

Hava şartları el verdiği ölçüde Aralık ayında Kırkkonaklar Mahallesi’nde yoğun bir çalışma yürütecek olan Çankaya Belediyesi, ilk olarak mahallenin en uzun sokaklarından biri olan 320’inci sokaktaki tam kaplama asfalt çalışmalarını tamamladı.

Ekipler sokakta renkli-desenli asfalt kaldırım ve tam kaplama asfalt çalışmasını eş zamanlı yürütüyor.

ASFALT SORUNU KALMAYACAK

Sezona asfalt sorunu olmayan bir ilçe hedefiyle başlayan Çankaya Belediyesi, asfaltta tam kaplama, onarım ve yama çalışmalarının yanı sıra renkli desenli kaldırım çalışmalarını 124 mahallenin 110’unda gerçekleştirdi.

Su sıçratmayan, uzun ömürlü ve düşük maliyetli renkli desenli asfalt kaldırım çalışmalarını da tüm sokaklara yayan Belediye, 2016 sezonunda 203 bin 531 metrekare kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

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