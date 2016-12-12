Çankaya’da 7’den 77’ye yoga

Meslek edindirmeden hobiye kadar çeşitli alanlarda eğitimlerin verildiği Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde yoga dersleri de yoğun ilgi görüyor.

Eğitmen Nuran Karagöz, 7’den 77’ye herkese açık olan derslerin beden gelişimine de hastalıkların tedavisine de katkı sağladığını belirtiyor.

Meslek edindirmeden hobiye kadar geniş bir yelpazede eğitim verilen Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde, yoga dersleri de yoğun ilgi görüyor.

Yüzüncü Yıl Çankaya Evi eğitmenlerinden Nuran Karagöz, derslerinin 7’den 77’ye herkese açık olduğunu belirterek, “Bir beden eğitimi olan yoganın, kalp sağlığından zihin sağlığına, sindirim sisteminden stresi yenmeye kadar pek çok yararı var. Yoga, sadece belli bir yaş grubu için değil herkes için önemli” dedi.

Kursiyerleriyle birlikte güne yoga yaparak başladıklarını belirten Karagöz, öğrencilerinin kısa bir süre içinde bedensel ve zihinsel olumlu gelişmeler yaşadığını ifade etti.

Çankaya Evleri’nde tamamı ücretsiz olan eğitimlere katılmak için ayrıntılı bilgi www.cankaya.bel.tr adresinden alınabiliyor.

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