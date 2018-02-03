Çankaya Belediyesinin bahar aylarında açacağı 74 bin metrekarelik Zafer Parkı’nda sona yaklaşıldı. Parkın yüzde 80’i bitirildi.

Çankaya Belediyesi, 2017 yılında açtığı göz dolduran parklardan sonra açılacak yeni parkların çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çankaya’nın ve Ankara’nın en büyük parklarından biri olacak “Zafer Park” da çalışmalar yüzde seksen oranında tamamlandı.

Birlik Mahallesi 365 AVM yanında bulunan dev araziyi halkın kullanımı için parka dönüştüren Çankaya Belediyesi, çalışmalarda sona yaklaştı.

Zafer Park, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in “Değerli arsalarımızı ranta açmıyor, halkımızın mutluluğu için park ve sosyal alanlara dönüştürüyoruz. Çünkü Biz, doların yeşilini değil, ağacın yeşilini seviyoruz” ifadelerinin yeni bir örneği olacak.

BAHARDA AÇILACAK

Geçen yıl Lozanpark 3. etabı tamamlayarak “İsmet İnönü Parkı” adıyla halkın kullanımına sunan Çankaya Belediyesi, şimdi de Lozanpark 4. etap olarak geçen ve toplam alanı 74 bin 500 metrekareyi bulan “Zafer Parkı” hizmete sunacak. Yüzde 80 oranında yapımı tamamlanan parkta, çocuk oyun gurubu, spor sahaları, asfalt yürüme yolları, bisiklet yolları, güvenlik binası ve tuvaletler tamamlandı. 4 girişine konan tagları ve 1.384 metrekarelik biyolojik göleti de biten Zafer Park’ta eksiklerin giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Bankların ve elektrik direklerinin yerlerine konması ve bitkisel düzenlemesinin tamamlanmasının ardından tamamlanacak Zafer Park, baharda yapılacak açılışla hizmete sunulacak.

40 BİN METREKARE YENİ YEŞİL ALAN

Meydanı, kapalı ve açık bölümleri olan kafeteryası, büyük süs havuzu, 2 metre genişliğinde doğal deresi, bisiklet ve araç yollarının yanı sıra Atatürk ve İsmet İnönü’yü ay yıldızla birlikte betimleyen Lozan Anıtı ile halka hizmet vermeye devam eden “İsmet İnönü Parkı”nın yanında bulunan Zafer Parkı ise daha çok spor olanakları ile göz dolduracak. 2 adet basketbol sahasının yanı sıra voleybol ve tenis sahaları, kondisyon alanı ile soyunma odaları bulunan park, spor yapmak isteyenler için öncelikli olacak.

Koşu yolu ile çocuklar için oyun alanlarının da bulunacağı ve Ankara’ya 40 bin 500 metrekare yeşil alan kazandıracak olan Zafer Parkı da tamamlanınca bölge her yaştan insanın tüm isteklerine cevap verecek nitelikte yaşam alanına dönüşmüş olacak.