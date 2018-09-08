Çankaya ruhsatta şimdiden 3 binlere yaklaştı

Çankaya Belediyesi iş yeri açmak isteyen yatırımcılara Ağustos ayında 239 olmak üzere son sekiz ayda 2 bin 916 ruhsat verdi.

Çankaya Belediyesi, Ankara’nın merkezi konumunda olması dolayısıyla yatırımcıların gözdesi haline gelen ve Türkiye’nin en büyük ilçesi olma özelliğini uygulamaları ve hizmetleriyle vatandaşlara yansıtan. Ağustos ayında 173 iş yerine sıhhi, 37 iş yerine gayrı sıhhi, 10 iş yerine emniyete tabi ve 19 iş yerine de mesul müdürlük ruhsatı verdi.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerinin kontrolleriyle iş yeri açmaya uygun rapor doğrultusunda işletmelere ruhsat veren Çankaya Belediyesi, bu süreçte iş yeri açmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlıyor.

EN ÇOK RUHSAT MART AYINDA

Kış ve bahar aylarının yaz ayına nazaran ruhsatta daha hareketli geçtiği Çankaya’da, en fazla ruhsat verilen ay 503 ruhsat ile Mart ayı oldu. Mart ayını 435’er ruhsatla Şubat ve Nisan ayı izlerken Ocak ayında 413 ruhsat verildi. Mayıs ayında 344, Temmuz ayında 297 ruhsatın verildiği Çankaya’da Haziran ayında verilen 250 ruhsat ise Ağustos ayından sonra en düşük ruhsat sayısı oldu.