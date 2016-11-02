Çankaya parklarında yeni aydınlatma sistemi

Yeni açtığı parkların yanı sıra birçok eski parkı yenileyen Çankaya Belediyesi, yeni aydınlatma sistemi ile parkları geceleri de ışıl ışıl yaptı.

Taşdelen: “Vatandaşların güvenle sokakta yürüyebilmelerini sağlamak çok önemli bir kamu görevidir.”

Çankaya Belediyesi parklarında uyguladığı yenileme çalışmaları ile birlikte aydınlatma sistemlerini de değiştiriyor. Nisan ayında başlayan çalışmalar kapsamında 11 parkın aydınlatması yenilenirken, 48 parkta süren çalışmalar kısa sürede tamamlanacak.

Aydınlatma çalışmaları, Ayrancı, 50. Yıl, Cebeci, Ertuğrul Gazi, Esat, Emek, Cevizlidere, Dikmen, Bahçeli, Bademlidere, Bağcılar, Birlik, Bayraktar, Sokullu, Sancak, Seyranbağları, Kırkkonaklar, Mustafa Kemal, Maltepe, İncesu, İlker, Huzur, Yıldız, Oran, Zafertepe ve Gaziosmanpaşa mahallerinde ihtiyaç durumuna göre seçilmiş parklarda sürüyor.

HEM YÖNETMELİĞE UYGUN HEM EKONOMİK

6446 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu ve Genel Aydınlatma Yönetmeliği”ne uygun özelliklerde yenilenen aydınlatma direkleri, güvenliği de ön plana çıkarıyor. Sistemin değişmesiyle beraber özellikle geceleri ışıl ışıl bir hale dönüşen parklar, vatandaşların huzurlu ve güvenli hareket etmesini sağlıyor.

Yapılan değişim elektrik tasarrufunu da beraberinde getiriyor. Yeni sistem, 20.00-22.00 saatleri aralığında yüzde 10, 22.00-00.00 saatleri aralığında ise yüzde 30 oranın elektrik tasarrufu sağlıyor.

TAŞDELEN’DEN GÜVENLİK HATIRLATMASI

Merasim Sokak’ta yaşanan terör saldırısı sonrasında yaptığı “Karanlık Başkent olur mu?” açıklamasını hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kentlerin güvenliği için aydınlatılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Çankaya Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda olan yerlerde mümkün olan ölçüde aydınlatma yaptıklarını belirten Taşdelen, “Vatandaşların güvenle sokakta yürüyebilmelerini sağlamak çok önemli bir kamu görevidir. Özellikle kadınlarımızın ve çocuklarımızın gidecekleri yerlere korku hissetmeden ulaşımlarını sağlamak daha da önemli. Bir yandan terör saldırıları bir yandan kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar, bunu daha zorunlu kılıyor. O nedenle biz de parklarımız dahil sorumlu olduğumuz alanlarda aydınlatmanın yüksek olmasına özen gösteriyoruz. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalı” diye konuştu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...