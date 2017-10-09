Taşdelen: “ODTÜ, Yüzüncüyıl ve İşçi Blokları’nın arasında kalan bu bölge bir mücadele bölgesidir. Denizlerin diktiği ağaçların yanı başında Uğur Mumcu Parkı çok güzel olacak”

Toplumsal değerlerine sahip çıkmayı sürdüren Çankaya Belediyesi, Çukurambar’daki 60 dönümlük Çankaya Park’a, 1993 yılında hain bir suikast ile katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun adını veriyor.

Çankaya Belediyesi, Uğur Mumcu’nun adını en büyük parklarından birinde yaşatma kararı aldı. 1993 yılında Ankara Karlı Sokak’taki evinin önünde arabasına bomba konularak katledilen cesur gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun adı Çukurambar semtinde ölümsüzleşecek. Ankara’nın en büyük parklarından olan Çankaya Park’ın adı Uğur Mumcu Parkı olarak değiştiriliyor. Parktaki isim değişikliği, Mumcu’nun katledilişinin 25. yıldönümü olan 24 Ocak 2018 tarihinde yapılacak.

TAŞDELEN: “ATATÜRK’E VE ATATÜRKÇÜ AYDINLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

51 yıllık yaşamını, kitapları ve çok sayıda köşe yazısıyla terörle ve terörün arkasındaki güçlerle mücadeleye adamış olan Mumcu’nun adının Çankaya Park’a verileceğini Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen açıkladı. Konuyla ilgili bilgi veren Taşdelen, Atatürk’e ve Atatürkçü aydınlara sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti. “Bu uğurda hayatını kaybetmiş aydınlarımızın en başında da Uğur Mumcu geliyor” diyen Taşdelen, Çankaya Park’ın adının değiştirilerek, Uğur Mumcu adının sonsuza dek yaşatılacağını söyledi.

PARKIN GİRİŞİNE UĞUR MUMCU ANITI

Uğur Mumcu’nun Çankayalı olduğunu, buna rağmen Çankaya’da Mumcu’nun adının yaşatıldığı tek yerin O’nun yaşadığı ve katledildiği sokak olduğunu söyleyen Taşdelen, parkın girişinin meydana dönüştürüleceğini ve o meydana da Uğur Mumcu anıtının dikileceğini belirtti.

Uğur Mumcu adının İşçi Blokları Mahallesi’nde yaşatılmasının ayrıca anlamlı olduğunu belirten Taşdelen, “Burası bir mücadele bölgesidir. ODTÜ, Yüzüncüyıl ve İşçi Blokları’nın arasında kalan bu bölge bir mücadele bölgesidir. Denizlerin diktiği ağaçların yanı başında Uğur Mumcu Parkı çok güzel olacak” dedi.

ANKARA’NIN EN BÜYÜK PARKLARINDAN

60 bin metrekarelik alanıyla vatandaşlara şehrin içinde yaşam alanı sunan park, içinde bulunan Pony Park, Çocuk Teknoloji Evi, biyolojik göleti, kafeteryası, çocuk oyun alanları ve yeşil dokusuyla herkese hitap edebilen Ankara’nın en güzel parklarından birisi olarak hizmet veriyor.