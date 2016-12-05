Çankaya-ODTÜ engelliler için el ele

Çankaya Belediyesi ve ODTÜ LODOS Öğrenci Topluluğu, çocuklar için engellilere yönelik farkındalık çalışması başlattı.

Çankaya Evlerinde gerçekleşecek farkındalık çalışmasının ilki Mürsel Uluç Çankaya Evi’nde yapıldı.

Çankaya Belediyesi “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında ODTÜ’lü gönüllü öğrencilerden kurulu LODOS Öğrenci Topluluğu 5. ve 6. sınıf öğrencilerine lösemi, otizm, serebral palsi ve down sendromu hakkında bilgiler vererek farkındalık çalışması gerçekleştirdiler.

HEM ÖĞRENDİLER HEM OYNADILAR

Çankaya Belediyesi, LODOS ve ODTÜ Mezunlar Derneği’nin ortak çalışması olarak hayata geçen “LODOSCAN” isimli projenin ilki, Mürsel Uluç Çankaya Evi’nde başladı. Çankaya Belediyesi’nin etütlerinden yararlanan çocukların oyun ve filmler eşliğinde lösemi, otizm, serebral palsi ve down sendromu olanları daha iyi anlayabilmeleri için kişisel empati kurmaları sağlandı.

Çocukların duyarlılıklarını artıracak farkındalık projesi, bir yıl boyunca tüm Çankaya Evlerinde devam edecek.

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