Çankaya kaldırımlara renk kattı

Çankaya Belediyesi, dünya kentlerinde uygulanan renkli asfalt kaldırımı bu yıl da Çankaya’nın dört bir yanında uyguladı.

‘New York Kaldırımı’nı 2014 yılında Çankaya’da uygulamaya başlayan Belediye, bu yıl sokakları 203 bin 531 m² renkli asfalt kaldırımla donattı.

Çankaya Belediyesinin uzun ömürlü, su sıçratmayan kaldırım modeli olarak 2014 yılında uygulamaya başladığı renkli asfalt kaldırım, Çankaya sokaklarını renklendirdi. Belediye sokaklar, parklar ve yürüme yollarında 203 bin 531 m² renkli desenli asfalt kaldırım çalışması yaptı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in göreve geldiği 2014 yılı sezonunda, dünya kentlerinde uygulanan renkli desenli asfalt kaldırım çalışmasını bir marka olma hedefiyle başlattı. Üç sezon boyunca Çankaya kaldırımlarını renkli desenli asfaltla donatan Belediye, 2014-2015 sezonunda 291 bin 242 m², 2016’da ise 203 bin 531 m² kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanan renkli desenli asfalt kaldırımın en önemli özelliği uzun ömürlü, su sıçratmaması ve kısa sürede uygulanabiliyor olması. Sezonu yoğun bir çalışma temposuyla kapatan Çankaya Belediyesi, önümüzdeki sezon da sokakları renkli desenli asfalt kaldırım döşemeyi sürdürecek.

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