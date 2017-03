Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “30. Yılında Kadının Adı Yok Film Gösterimi ve Söyleşi”sine ev sahipliği yaptı

Türk Sinemasının unutulmaz kadın oyuncularından Hale Soygazi’nin konuk olduğu etkinliğe Çankayalıların ilgisi büyüktü

Proje ve hizmet üretirken toplumsal cinsiyet eşitliği hassasiyetini gözeten ve yerel yönetimlere verilen Mor Bayrak’ı almaya hak kazanan ilk belediye olan Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Hale Soygazi’nin de konuk olduğu bir film gösterimi ve söyleşiyi Çankayalılarla buluşturdu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, Çankaya ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Yılmazkaya ile Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner de katıldı.

TAŞDELEN: UYGARLIK KADINLARIN ELLERİNDEN YÜKSELİR

Çankaya Belediyesi ve Uçan Süpürge Derneği işbirliği düzenlenen etkinlik, Türkiye’de kadın hareketinin öncü isimlerinden Duygu Asena’nın aynı adlı romanından 1987’de Atıf Yılmaz tarafından sinemaya uyarlanan “Kadının Adı Yok” adlı filmin gösterimiyle başladı. Gösterimden sonra seyircileri ve konukları selamlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, son yıllarda demokrasi, insan hakları ve özgürlükler alanında tecrübe ettiğimiz sorunların ülkede yaşamayı da zorlaştırdığını ve hepimize bir demokrasi mücadelesi yürütme görevi yüklediğini kaydederek “Ama bu kompozisyonda kadın olmak başlı başına zor bir iş. Kadına yönelik şiddetin, cinsel istismarın alabildiğine arttığı bir dönemden geçiyoruz. Oysa hepimiz biliyoruz ki, uygarlık kadınların ellerinden yükselir. Bir toplum kadına ne kadar değer veriyorsa, uygarlığın demokrasi ve özgürlüğün de o derece ilerlediğini görürsünüz. Türkiye’de bir kesim kadın denildiğinde sadece “annelik” kavramını ortaya atıyor. Kadın evinde oturacak, çocuk bakacak ve kendisine erkeğin biçtiği rolü oynayacak. Bu gerici zihniyete karşı mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

Çankaya Belediyesi olarak kadının hayatın ve istihdamın her alanında, hak ettiği yeri alabilmesi için çok yönlü proje ve hizmetler ürettiğini kaydeden Taşdelen, “Biz, kreşlerimizden meslek edindirme ve hobi kurslarımıza, Kadın Sığınma Evimizden Çankaya Evlerimize hayatın her alanında kadının yanında yer alan bir belediye olmak için çabalıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği hassasiyetini önce kendi kurumumuzdan başlayarak Çankaya’nın her köşesine yaymak için çalışıyoruz.Kadının özgürleşme mücadelesine omuz veren herkesi selamlıyor, bu mücadeleye destek vermekten şahsım ve belediyem adına gurur duyuyorum” diye konuştu.

SOYGAZİ: KADIN BEDENİ YASAK AMA CİNAYET SERBEST

Taşdelen’in konuşmasının ardından sahneye “30. Yılında Kadının Adı Yok” söyleşisi için Hale Soygazi konuk oldu. Uçan Süpürge Derneği’nden Mustafa Kerem Yüksel’in moderatörlüğüyle yürütülen söyleşide Soygazi, 1987’de çekilen filmin güncelliğini hala koruduğunu ifade ederek “Bu da kadın hakları ve mücadelesi açısından aslında pek de yol alamadığımızı gösteriyor” dedi. Özellikle son dönemde televizyon ve sinemada kadın görselliği ve kadın temsilinin çok sorunlu olduğunu kaydeden Soygazi, “Kadın bedeni ya da duygularının ifadesi üzerinde büyük bir sansür var ama neredeyse tüm dizi ve filmlerde adam öldürmek, cinayet çok olağan, sıradan ve normal ve kutsanacak bir şeymiş gibi gösteriliyor. Bunu aklım almıyor” dedi.

Duygu Asena’nın kitabı çıktığında halk arasında Muzır Neşriyattan Koruma Yasası olarak bilinen yasa kapsamında kitabın önce yasaklandığını, sonra siyah poşet içinde satıldığını anımsatan Soygazi, “Bir kitaptan bu kadar korkmak 30 yıl önce de akıl alır bir şey değildi, şimdi de değil. Şahsi fikrim odur ki, bir hükümeti ilerletecek şey karşısındaki güçlü muhalefettir. Muhalif sesler konuşmalıdır ki, iktidarlar üretilen ortak akıldan yararlanabilsin. Susturulmuş bir muhalefetin ne ülkeye ne iktidara faydası olur. Hele kadınları susturmaya çalışmak, herhalde yapılacak en büyük yanlıştır” diye konuştu.

Aktif olarak kadın hareketi içinde yer aldığını da vurgulayan Soygazi, izleyicilerden gelen “Sinema kariyerinizde yöntemenlik de düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Aklımdaki şey yönetmenlik değil ama yazmak istediğim senaryolar var. Bir erkek hikayesi mesela. Kadın gözünden bir erkek hikayesi yazmak isterim. Ama bir yandan yoğunluk bir yandan da sanırım benim erteleme huyum biraz geciktirdi bunu. Umarım bugünkü söyleşimiz bir nevi söz olur ve ben de aklımdaki senaryoyu yazmayı erteleme işinden vazgeçerim” dedi.

Yaklaşık bir saat süren keyifli söyleşinin ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Hale Soygazi, Çankayalıları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılacak etkinliklere katılmaya ve kadın mücadelesine ses vermeye davet etti.

