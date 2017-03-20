Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni’ne ev sahipliği yaptı. Törene katılan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Hiç kimsenin düşüncesinden, yazdığı haberden ötürü hapislerde olmadığı bir Türkiye’ye hep birlikte ulaşacağız” dedi.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) düzenlediği, Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni’ne ev sahipliği yaptı. Törene, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP 24. dönem Milletvekili Güldal Mumcu, HDP Milletvekili Saruhan Oluç ve DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Fox TV’den Umut Yertutan ve Cemal Gökçamlı’nın “Meclis’in bombalanması” haberiyle aldıkları ödülü veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “O haberin çekildiği terasın benim için de anlamı büyük. Gazetecilik yaptığım dönemde, ben de o terastan çok yayın yaptım” dedi.

Herkesin özgürlük içinde yaşayacağı bir Türkiye’yi arzuladığını belirten Taşdelen, “Hiçkimsenin düşüncesinden, yazdığı haberden ötürü hapiste olmadığı bir Türkiye’ye birlikte ulaşacağız. ‘Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine’ yaşayacağımız o günlerin geleceğine olan inancımla değerli gazetecileri kutluyorum” diye konuştu.

Haber, fotoğraf, inceleme araştırma, karikatür, radyo programı gibi dallarda verilen ödüller arasında “Dayanışma” ödülü, cezaevlerindeki tüm gazeteciler adına Ahmet Şık’a verildi.

Törene, ödül alan gazetecilerin ödüllerini tutuklu meslektaşlarına adaması damga vurdu.

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