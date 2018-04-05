Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Az Görenler 1. Lig Futsal müsabakalarında ilk yarıyı namağlup lider olarak kapattı.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK) sporun dominosu olmaya devam ediyor. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Az Görenler 1. Lig Futsal müsabakalarında ilk yarıyı namağlup lider olarak kapatmayı başardı.

Birçok branşta aldığı başarılı sonuçlarla göz dolduran Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, futsalda da yoluna hız kesmeden devam ediyor. 26 Mart – 3 Nisan 2018 tarihleri arasında Afyon’da düzenlenen Türkiye Az Görenler 1. Lig Futsal müsabakalarında takımlar 7 maç yaptı. Çankaya GESK oynadığı maçlarda, Yenimahalle Belediyesi’ni 3-1, Turged’i 7-3, Malatya Yeşilyurt Belediyesi’ni 6-3, Konya Mevlana’yı 13-0, Bursa Nilüfer Belediyesi’ni 4-1, Trabzonspor’u 7-1, Eskişehirspor’u 13-2 mağlup etmeyi başardı.

İlk yarıyı aldığı başarılı sonuçlarla lider olarak tamamlayan Çankaya GESK’in hedefi, sezonu şampiyon olarak kapatmak.