Çankaya Evleri’nden 13 bin kişi yararlandı

Meslek edindirmeden hobiye kadar geniş bir yelpazede kurslar düzenlenen Çankaya Evleri’nden, 2016 yılında, 13 bin 512 kişi yararlandı. Çankayalılar yıl boyunca resim ve İngilizce derslerine yoğun ilgi gösterdi.

Ayrancı’dan Bademlidere’ye; Beysukent’ten, Cebeci’ye Çankaya’nın çeşitli semtlerinde yer alan Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri, eğitim ve aktivitelerle dolu bir yılı geride bıraktı.

Meslek edindirmeden hobiye kadar geniş bir yelpazede kursların düzenlendiği 22 Çankaya Evi’nde resim ve İngilizce dersleri yoğun ilgi görürken toplam 13 bin 512 kişi dilediği alanda eğitim aldı.

Kişisel gelişim, yabancı dil, el sanatları, bilgisayar, okuma yazma, enstrüman çalma gibi, kişinin ilgi ve ihtiyacına göre seçebileceği derslerin yer aldığı Çankaya Evleri’nde, “Kadın Hakları”, “Aile İçi Eğitim”, “Tüketici Hakları” gibi çeşitli konularda seminerler de düzenlendi.

ÇOCUKLARA MASAL ODALARI

Öğrenciler için etüt hizmetleri verilen Çankaya Evleri’nde çocuklar için de “Masal ve Oyun Odaları” yer aldı. Çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlayan çalışmayla, annelere de kendilerine zaman ayırabilme olanağı yaratıldı.

YAŞLILARA BAHAR EVİ

Vatandaşların zamanlarını sosyal etkinliklerle geçirmesinin amaçlandığı, seminerlerin düzenlendiği, film gösterimlerinin yapıldığı, sağlık ve spor hizmetlerinin sunulduğu bahar evleri de, yıl boyunca, yaşlı vatandaşların kaliteli zaman geçirmesini sağladı.

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