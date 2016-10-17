Çankaya Evlerinde meslek eğitimi

Çankaya Evlerinde bilgisayardan ev dekorasyonuna kadar geniş bir yelpazede kurs veren eğitmenler; gençleri, ev kadınlarını ve emeklileri derslere davet ediyor.

Çankaya Belediyesinin yirmi üç farklı semtinde bulunan Çankaya Evlerinde dekoratif ev aksesuarları üretiminden mefruşata; web tasarımından bilgisayarlı muhasebeye kadar geniş bir yelpazede eğitim veriliyor.

Yabancı dil, web tasarımı, bilgisayarlı muhasebe dersleriyle özellikle gençlerin ekonomik yaşama katılmalarını amaçladıklarını anlatan Çankaya Evleri eğitmenleri, takı tasarımı, ahşap boyama, makyaj teknikleri gibi derslerle de özellikle kadınların ek gelir sağlayabileceklerini belirtiyorlar.

“EMEKLİLERİ DE BEKLİYORUZ”

Emeklilerin de alacakları kurslar sayesinde üretime tekrar katkı sağlayabileceklerini belirten eğitmenler, tüm Çankayalıları meslek edindirme ve hobi kurslarına davet ediyor.

Tamamı ücretsiz olan derslere katılım için ayrıntılı bilgi, www.cankaya.bel.tr adresli internet sitesinden ya da semtlerde bulunan Çankaya Evlerinden alınabiliyor.

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