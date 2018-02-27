Çankaya Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ve çalışan personelin onurlandırıldığı Ayın Personeli töreni Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in katılımıyla gerçekleşti.

Çankaya Belediyesinin personelin motivasyonunu artırmak ve çalışmalarını ödüllendirmek amacıyla ayın personelini seçtiği tören, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in katılımıyla gerçekleşti. Başkan Yardımcıları ve ayın personeli seçilen çalışanların müdürlerinin katıldığı ödül töreninde Çankaya Belediyesinin hizmet noktasında geldiği yerin gurur verici olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bazen çalışanlar emeğimiz görülüyor mu sorusuyla karşı karşıya kalıyorlar. Biz de onların emeklerini göz ardı etmeden küçük de olsa ödül vererek onurlandırmaya çabalıyoruz. Çankaya Türkiye’nin gözbebeği bir ilçe ve bu değere katkı sunan herkese teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Ayın Personellerinin yanı sıra emekli olan personelin de katıldığı törende, Bilgi İşlem Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü çalışanlarından birer kişi Ayın Personeli seçildi.