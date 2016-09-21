Çankaya, dünya sağlık örgütü toplantısında

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Çankaya Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün Finlandiya’da düzenlediği Sağlıklı Kentler Projeleri Hazırlama ve Uygulama Eğitiminde.

Çankaya Belediyesi katıldığı uluslararası programlarda, öncüsü olduğu projelerin sunumunu yaparak başka ülkelerde uygulanabilirliği üzerinden kritikler yapıyor. Finlandiya’da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 19-22 Eylül tarihlerinde Finlandiya’nın Turku kentinde düzenlenen Sağlıklı Kentler Projeleri Hazırlama Uygulama Eğitimi’ne katılan Çankaya Belediyesi, programda sağlık ve sosyal alanında yaptığı çalışmalar hakkında da detaylı bir sunum gerçekleştirecek.

Uluslararası gelişim ve değişimleri takip ederek, daha iyi bir yönetim oluşturma anlamında yurtdışı proje, program ve deneyimlerden yararlanılması temelli bir politika benimseyen Çankaya Belediyesi, Finlandiya’daki programa “Sağlıklı Kent Çankaya” başlıklı bir sunumla katılım gösteriyor.

Sunumda, Çankaya Belediyesi’nin devam eden projelerinden gündüz bakımevleri, Çankaya Evleri, Bahar Evi, Çankaya Belediyesi Ahşap Çocuk Oyuncakları Atölyesi, evde temizlik, evde sağlık hizmetleri, kadın sığınma evi, çocuk oyun parkları, Halk Sağlığı Merkezi gibi hizmetler hakkında detaylı bilgi verilecek.

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