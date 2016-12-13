Çankaya çöpünü gübreye dönüştürecek

Çankaya Belediyesi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin mutfak ve bağ-bahçe atıkları olarak tabir edilen organik atıkları kompost gübreye dönüştürecek ‘Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor!’ projesine dahil oldu.

Çankaya Belediyesi, doğal alanları kaplayan ve küresel iklim değişikliğinin önemli bir sebebi olan metan gazı salımınına neden olan organik atıkların kompost gübreye dönüştürülmesi çalışmalarını yerinde incelemek üzere Brüksel’de düzenlenecek eğitime katılacak.

Çankaya Belediyesi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin ‘Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor!’ Projesi kapsamında belediyelere yönelik düzenlediği ihtiyaç analizi anket çalışması sonucunda Brüksel’de yapılacak alan ve eğitim çalışmasına katılacak.

Belediyelerin organik katı atık yönetimi hakkında güncel bir tablo oluşturmak amacıyla ulusal ölçekte hazırlanan ihtiyaç analiz anketinin belirlediği kriterleri sağlayan Çankaya Belediyesi, AB Sivil Toplum Diyalogu Programı altında düzenlenen proje kapsamında Brüksel’de kentsel kompost çalışmalarını yerinde inceleyecek ve bilgi alışverişinde bulunacak.

Türkiye’nin genel kompost potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan projede, ankete katılan belediyeler arasından, kompost tesisi kurmaya en yatkın olan 21 belediye seçildi. Proje kapsamında ayrıca belediyelere yönelik bir de kompost rehberi hazırlanacak ve 12 Ocak 2017 tarihinde, Kadir Has Üniversitesi’nde halka açık bir konferans düzenlenecek.

KOMPOST GÜBRE NEDİR?

Organik atık tabir edilen bağ-bahçe ve mutfak atıkları, çöpe atıldıklarında ciddi boyutta çevre felaketine sebep oluyor. Suları ve toprağı zehirliyor, geniş doğal alanları kaplıyor ve küresel iklim değişikliğinin önemli bir sebebi olan metan gazı salıyor. Bu tip organik atıkları kompost gübresine dönüştürmek, hem doğayı koruyor hem de toprağı bereketlendirmeyi sağlıyor.

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