Çankaya Belediyesi’nden Küba’ya kardeş kent ziyareti

Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri ve bürokratlarından oluşan 11 kişilik heyet Küba’ya resmi ziyarette bulundu.

Çankaya Belediyesi, Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile Jose Marti Küba Dostluk Derneği’ nin ortaklaşa hazırladığı program çerçevesinde düzenlenen ziyaretlerde yerel belediyecilik konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri ve bürokratlarından oluşan 11 kişilik heyet Küba’ya resmi ziyarette bulundu. Heyetin ilk görüşmesi, Küba’nın Başkenti Havana’nın ilçesi ve aynı zamanda Çankaya Belediyesi’nin kardeş kenti olan Playa Belediyesi ile gerçekleşti. Playa Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ile Havana Belediyesi Dış İlişkiler Sorumlusunun katıldığı görüşmede, Playa’nın tarihi ve kültürel değerleri hakkında genel bilgiler aktarıldı.

Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Yıldırım, Canan Araz, Funda Gezmiş, Çelebi Yiğit, Bülent Ateşoğulları ve Barış Kurt, Başkan Yardımcıları Yasemin Asil ve Nafiz Kaya ile bürokratlardan oluşan heyeti, Playa Belediye Başkanı ağırladı.

Kente ilişkin bilgi aktaran Playa Belediye Başkanı, ilçe belediye seçimlerinin iki buçuk yılda bir yapıldığını ve meclisin mahalle delegelerinden oluştuğunu söyledi.

Belediye Başkanı, halkın çalışmalarından memnun olmadığı yöneticiler için uygulanan geri çağırma ilkesi hakkında da bilgi verdi.

Playa’da en çok önemsenen konuların başında eğitim ve sağlığın geldiğini heyete aktaran Belediye Başkanı, spor ve kültürel etkinlikler ile yaşlı bakımı konusuna verdikleri öneme de değindi.

Görüşmelerde, heyet adına konuşan Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya ise, Çankaya Belediyesi’nin çalışmaları hakkında Playalı yetkilileri bilgilendirdi.

Kardeş belediyelerin karşılıklı görüş alışverişinin ardından Çankaya Belediyesi heyeti, Santa Sipirus’a bağlı Cienfuegos ile Trinidad Belediyesi, Villa Clara’ya bağlı Santa Clara Belediyesi, Matanzas iline bağlı Varadero ile Cardenas Belediyelerine de ziyarette bulunarak belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Sağlık konusunda önemli çalışmaları bulunan Küba’nın, Santa Clara’da bulunan pediatri hastanesini ziyaret eden heyete bilgi aktaran Başhekim Dr. Yuri Batista Varela, bebek ölüm oranının binde 3 olduğunu ve bu oranın gelişmiş ülkelerdeki bebek ölüm oranından daha düşük olduğuna dikkat çekti.

Hastanenin 18 yaşa kadar hizmet verdiğini ifade eden Dr. Varela, onkoloji, diyaliz, sinir cerrahisi gibi birçok branşın yanı sıra mikrobiyoloji ve hijyen konusunda yoğunlaştıklarını söyledi.

Çankaya Belediyesi heyeti, Trinidad Esperansa de Vivia Yaşlı Bakımevini de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yetkililer, günlük yaşantılarını sürdürebilecek durumda olan yaşlıları konuk ettiklerini kaydederek, merkezde kalan yaşlılara verilen birinci basamak sağlık hizmetleri ile bakımevinde düzenlenen etkinlikler konusunda bilgi verdiler.

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